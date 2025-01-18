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Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования - РИА Новости, 18.01.2025
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02:50 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/obrazovanie-1994324175.html
Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования
Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования - РИА Новости, 18.01.2025
Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования
Работа по совершенствованию системы высшего образования в России в рамках пилотного проекта проходит успешно, новые программы пользуются спросом у абитуриентов, РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T02:50:00+03:00
2025-01-18T02:50:00+03:00
общество
россия
константин могилевский
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа по совершенствованию системы высшего образования в России в рамках пилотного проекта проходит успешно, новые программы пользуются спросом у абитуриентов, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "На наш взгляд, эта работа проходит достаточно успешно. Мы увидели по прошедшей приемной кампании, что обновленные программы пользуются спросом у наших абитуриентов, у нашей молодежи. Пилотный проект для того и реализуется, чтобы отработать разные нюансы и разные аспекты организации системы высшего образования на обновленных началах, поэтому работа идет по плану", - сказал заместитель министра. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
https://ria.ru/20250113/ege-1993474252.html
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общество, россия, константин могилевский, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Константин Могилевский, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет
Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования

Минобрнауки: новые программы образования пользуются спросом у абитуриентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа по совершенствованию системы высшего образования в России в рамках пилотного проекта проходит успешно, новые программы пользуются спросом у абитуриентов, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
"На наш взгляд, эта работа проходит достаточно успешно. Мы увидели по прошедшей приемной кампании, что обновленные программы пользуются спросом у наших абитуриентов, у нашей молодежи. Пилотный проект для того и реализуется, чтобы отработать разные нюансы и разные аспекты организации системы высшего образования на обновленных началах, поэтому работа идет по плану", - сказал заместитель министра.
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Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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ОбществоРоссияКонстантин МогилевскийМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университет
 
 
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