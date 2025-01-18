https://ria.ru/20250118/obrazovanie-1994324175.html

Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования

Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования - РИА Новости, 18.01.2025

Минобрнауки заявило об успехе новой системы высшего образования

Работа по совершенствованию системы высшего образования в России в рамках пилотного проекта проходит успешно, новые программы пользуются спросом у абитуриентов, РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T02:50:00+03:00

2025-01-18T02:50:00+03:00

2025-01-18T02:50:00+03:00

общество

россия

константин могилевский

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа по совершенствованию системы высшего образования в России в рамках пилотного проекта проходит успешно, новые программы пользуются спросом у абитуриентов, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. "На наш взгляд, эта работа проходит достаточно успешно. Мы увидели по прошедшей приемной кампании, что обновленные программы пользуются спросом у наших абитуриентов, у нашей молодежи. Пилотный проект для того и реализуется, чтобы отработать разные нюансы и разные аспекты организации системы высшего образования на обновленных началах, поэтому работа идет по плану", - сказал заместитель министра. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили РИА Новости, что российские университеты смогут переходить на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени будет подготовлена соответствующая нормативная база. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

https://ria.ru/20250113/ege-1993474252.html

https://ria.ru/20250117/oge-1994237513.html

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общество, россия, константин могилевский, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет