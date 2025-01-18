https://ria.ru/20250118/nefteprodukty-1994389226.html
В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов
В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов - РИА Новости, 18.01.2025
В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов
Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружен на канализационной насосной станции (КНС) в Красноармейском районе Волгограда, угрозы коммунальщикам и жителям города... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:23:00+03:00
2025-01-18T17:23:00+03:00
2025-01-18T19:04:00+03:00
происшествия
жкх
красноармейский район
волгоград
крушение двух танкеров в керченском проливе
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ВОЛГОГРАД, 18 янв - РИА Новости. Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружен на канализационной насосной станции (КНС) в Красноармейском районе Волгограда, угрозы коммунальщикам и жителям города нет, сообщают городские "Концессии водоснабжения" в своем Telegram-канале. "Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты "Концессий водоснабжения" зафиксировали на КНС №5 в Красноармейском районе", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что на месте работают экстренные службы, проведен отбор стоков для проведения лабораторных исследований. Станция работает в штатном режиме, угрозы сотрудникам коммунального предприятия и жителям города нет, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250111/rastvoritel-1993271940.html
красноармейский район
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происшествия, жкх, красноармейский район, волгоград, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Красноармейский район, Волгоград, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов
На насосной станции в Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов