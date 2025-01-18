https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2025

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей

Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:41:00+03:00

2025-01-18T11:41:00+03:00

2025-01-18T11:41:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей, преступников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 74-летний житель одного из домов на улице Академика Байкова. Мужчина рассказал, что неизвестные сообщили ему по телефону о том, что с его счета якобы финансируется противоправная деятельность, поэтому надо собрать и передать все сбережения курьеру для размещения на "безопасном" счете. "Следуя указанием звонивших, пенсионер продал свою квартиру за 5 970 000 рублей, снял 1 840 000 рублей со своего счета, взял кредиты на общую сумму 2 613 000 и передал все эти суммы трем курьерам. Общая сумма ущерба 10 423 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.

https://ria.ru/20250104/kriminal-1988642870.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург