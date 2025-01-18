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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2025
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11:41 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:41:00+03:00
2025-01-18T11:41:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей, преступников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 74-летний житель одного из домов на улице Академика Байкова. Мужчина рассказал, что неизвестные сообщили ему по телефону о том, что с его счета якобы финансируется противоправная деятельность, поэтому надо собрать и передать все сбережения курьеру для размещения на "безопасном" счете. "Следуя указанием звонивших, пенсионер продал свою квартиру за 5 970 000 рублей, снял 1 840 000 рублей со своего счета, взял кредиты на общую сумму 2 613 000 и передал все эти суммы трем курьерам. Общая сумма ущерба 10 423 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей

В Петербурге пенсионер продал квартиру, чтобы отдать мошенникам 10,4 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей, преступников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 74-летний житель одного из домов на улице Академика Байкова. Мужчина рассказал, что неизвестные сообщили ему по телефону о том, что с его счета якобы финансируется противоправная деятельность, поэтому надо собрать и передать все сбережения курьеру для размещения на "безопасном" счете.
"Следуя указанием звонивших, пенсионер продал свою квартиру за 5 970 000 рублей, снял 1 840 000 рублей со своего счета, взял кредиты на общую сумму 2 613 000 и передал все эти суммы трем курьерам. Общая сумма ущерба 10 423 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.
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