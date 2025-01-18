https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:41:00+03:00
2025-01-18T11:41:00+03:00
2025-01-18T11:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей, преступников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 74-летний житель одного из домов на улице Академика Байкова. Мужчина рассказал, что неизвестные сообщили ему по телефону о том, что с его счета якобы финансируется противоправная деятельность, поэтому надо собрать и передать все сбережения курьеру для размещения на "безопасном" счете. "Следуя указанием звонивших, пенсионер продал свою квартиру за 5 970 000 рублей, снял 1 840 000 рублей со своего счета, взял кредиты на общую сумму 2 613 000 и передал все эти суммы трем курьерам. Общая сумма ущерба 10 423 000 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.
https://ria.ru/20250104/kriminal-1988642870.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей
В Петербурге пенсионер продал квартиру, чтобы отдать мошенникам 10,4 млн рублей