В МИД назвали соглашение Украины и Британии о партнерстве ничтожным
Захарова: РФ считает столетнее соглашение Украины и Британии ничтожным
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия считает соглашение Украины и Великобритании о столетнем партнерстве ничтожным и будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Она обратила внимание, что в рамках договора стороны условились сотрудничать в области морской безопасности, в частности в Азовском море.
"За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне. Киеву же, несмотря на все его геополитические претензии, отводится лишь вспомогательная роль", — указала дипломат.
"Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", — отметила официальный представитель МИД.
По ее словам, сто лет — символический, но мало к чему обязывающий срок.
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"В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", — подчеркнула Захарова.
При этом она назвала печальным тот факт, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство королевства клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов.
"Надеемся, что хоть кто-то в Лондоне испытывает по этому поводу чувство стыда", — добавила официальный представитель МИД.
В четверг Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.