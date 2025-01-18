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В МИД назвали соглашение Украины и Британии о партнерстве ничтожным - РИА Новости, 18.01.2025
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15:49 18.01.2025 (обновлено: 17:03 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/mid-1994379599.html
В МИД назвали соглашение Украины и Британии о партнерстве ничтожным
В МИД назвали соглашение Украины и Британии о партнерстве ничтожным - РИА Новости, 18.01.2025
В МИД назвали соглашение Украины и Британии о партнерстве ничтожным
Россия считает соглашение Украины и Великобритании о столетнем партнерстве ничтожным и будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:49:00+03:00
2025-01-18T17:03:00+03:00
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
мария захарова
вооруженные силы украины
кир стармер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия считает соглашение Украины и Великобритании о столетнем партнерстве ничтожным и будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.Она обратила внимание, что в рамках договора стороны условились сотрудничать в области морской безопасности, в частности в Азовском море. "За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне. Киеву же, несмотря на все его геополитические претензии, отводится лишь вспомогательная роль", — указала дипломат.Захарова напомнила, что Азовское море стало внутренним морем России после воссоединения с ней ДНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года. Таким образом, любые притязания на него будут считаться грубым вмешательством во внутренние дела и жестко пресекаться."Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", — отметила официальный представитель МИД.По ее словам, сто лет — символический, но мало к чему обязывающий срок. "В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", — подчеркнула Захарова.При этом она назвала печальным тот факт, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство королевства клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов."Надеемся, что хоть кто-то в Лондоне испытывает по этому поводу чувство стыда", — добавила официальный представитель МИД.В четверг Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.
https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html
https://ria.ru/20250113/ukraina-1993419993.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, мария захарова, вооруженные силы украины, кир стармер, азовское море
В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Кир Стармер, Азовское море
В МИД назвали соглашение Украины и Британии о партнерстве ничтожным

Захарова: РФ считает столетнее соглашение Украины и Британии ничтожным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия считает соглашение Украины и Великобритании о столетнем партнерстве ничтожным и будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Она обратила внимание, что в рамках договора стороны условились сотрудничать в области морской безопасности, в частности в Азовском море.
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"За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне. Киеву же, несмотря на все его геополитические претензии, отводится лишь вспомогательная роль", — указала дипломат.
Захарова напомнила, что Азовское море стало внутренним морем России после воссоединения с ней ДНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2022 года. Таким образом, любые притязания на него будут считаться грубым вмешательством во внутренние дела и жестко пресекаться.
"Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", — отметила официальный представитель МИД.
По ее словам, сто лет — символический, но мало к чему обязывающий срок.
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"В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", — подчеркнула Захарова.
При этом она назвала печальным тот факт, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство королевства клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов.
"Надеемся, что хоть кто-то в Лондоне испытывает по этому поводу чувство стыда", — добавила официальный представитель МИД.
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Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.
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