https://ria.ru/20250118/mazut-1994343632.html

У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута

У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута - РИА Новости, 18.01.2025

У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута

Почти 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:17:00+03:00

2025-01-18T10:17:00+03:00

2025-01-18T11:25:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Почти 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, сообщило МЧС в Telegram-канале."В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера "Волгонефть-239" собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1500 килограммов сорбента", — говорится в публикации.Кроме того, с береговой линии собрали в общей сложности 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, а вывезли 128 231 тонну.В Краснодарском крае обследуют 220 километров берега. От центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе нашли единичные незначительные выбросы нефтепродуктов. За сутки вывезли 289 тонн отходов.Сбор мазута у кормы "Волгонефти-239" продолжается.В Крыму обследуют более 524 километров побережья от Керчи до села Портовое. Там очистили более 180 километров, за сутки собрали около шести тонн.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html

россия

керченский пролив

анапа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута Что показало исследование морского дна в месте крушения танкеров? Эксперт нашего проекта Александр Емельянов, при поддержке волонтёрского штаба по спасению птиц, помог обследовать побережье Чёрного моря. С помощью подводного дрона мы получили уникальные кадры морского дна. Команда вышла из Анапы и дошла до мыса Панагия, а также обследовала дно у кормы танкера «Волгонефть-239». В исследовании приняли участие представители МЧС, администрации и волонтёрского штаба, который и помог организовать выход в море. Результат: Из-за плохой видимости возле кормы танкера ничего обнаружить не удалось. Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки. 2025-01-18T10:17 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, керченский пролив, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе