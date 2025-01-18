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У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута - РИА Новости, 18.01.2025
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10:17 18.01.2025 (обновлено: 11:25 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/mazut-1994343632.html
У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута
У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута - РИА Новости, 18.01.2025
У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута
Почти 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:17:00+03:00
2025-01-18T11:25:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993828486_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_290c99177c6203808c3e86d67acac938.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Почти 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, сообщило МЧС в Telegram-канале."В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера "Волгонефть-239" собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1500 килограммов сорбента", — говорится в публикации.Кроме того, с береговой линии собрали в общей сложности 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, а вывезли 128 231 тонну.В Краснодарском крае обследуют 220 километров берега. От центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе нашли единичные незначительные выбросы нефтепродуктов. За сутки вывезли 289 тонн отходов.Сбор мазута у кормы "Волгонефти-239" продолжается.В Крыму обследуют более 524 километров побережья от Керчи до села Портовое. Там очистили более 180 километров, за сутки собрали около шести тонн.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
россия
керченский пролив
анапа
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Кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута
Что показало исследование морского дна в месте крушения танкеров? Эксперт нашего проекта Александр Емельянов, при поддержке волонтёрского штаба по спасению птиц, помог обследовать побережье Чёрного моря. С помощью подводного дрона мы получили уникальные кадры морского дна. Команда вышла из Анапы и дошла до мыса Панагия, а также обследовала дно у кормы танкера «Волгонефть-239». В исследовании приняли участие представители МЧС, администрации и волонтёрского штаба, который и помог организовать выход в море. Результат: Из-за плохой видимости возле кормы танкера ничего обнаружить не удалось. Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки.
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происшествия, россия, керченский пролив, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
У кормы потерпевшего крушение танкера собрали почти 14 тонн мазута

МЧС: 14 тонн мазута собрали у кормы потерпевшего крушение судна "Волгонефть-239"

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Почти 14 тонн мазута собрали у кормы танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в районе Керченского пролива, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны 16,27 тонны нефтесодержащих отходов, использованы 925 килограммов сорбента, у кормы танкера "Волгонефть-239" собраны почти 14 тонн мазута, использованы более 1500 килограммов сорбента", — говорится в публикации.
Кроме того, с береговой линии собрали в общей сложности 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, а вывезли 128 231 тонну.
В Краснодарском крае обследуют 220 километров берега. От центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе нашли единичные незначительные выбросы нефтепродуктов. За сутки вывезли 289 тонн отходов.
Сбор мазута у кормы "Волгонефти-239" продолжается.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
Вчера, 13:52
В Крыму обследуют более 524 километров побережья от Керчи до села Портовое. Там очистили более 180 километров, за сутки собрали около шести тонн.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияРоссияКерченский проливАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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