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На Западе раскрыли ложь СМИ о Путине
На Западе раскрыли ложь СМИ о Путине - РИА Новости, 18.01.2025
На Западе раскрыли ложь СМИ о Путине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х указал на ложь западных СМИ о президенте России Владимире Путине и спецоперации. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:13:00+03:00
2025-01-18T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х указал на ложь западных СМИ о президенте России Владимире Путине и спецоперации."Politico распространяет дезинформацию? Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?", — написал он в ответ на соответствующую статью издания.Эксперт напомнил, что в 2022 году США или Великобритания саботировали переговоры между Москвой и Киевом, а о якобы "завоевании Украины" за три дня в Кремле речи не шло. Он также отметил вклад НАТО в прекращение дипломатии и активном вооружении ВСУ.В ноябре прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
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В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
На Западе раскрыли ложь СМИ о Путине
Профессор Дизен: западные СМИ лгут о Путине и переговорах на Украине