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"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение - РИА Новости, 18.01.2025
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Религия
 
08:00 18.01.2025 (обновлено: 08:04 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html
"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение
"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение - РИА Новости, 18.01.2025
"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение
У православных — Крещенский сочельник. Есть мнение: в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:00:00+03:00
2025-01-18T08:04:00+03:00
религия
иордан
свердловская область
ленинградская область
русская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Крещенский сочельник. Есть мнение: в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от религии. Как возник ритуал и почему Церковь называет его заблуждением — в материале РИА Новости.Без вреда для здоровьяКрещение Господне — один из самых любимых праздников у верующих. Оно и понятно: кто откажет себе в удовольствии троекратно окунуться в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.Однако погода вносит коррективы в планы любителей адреналина. Крещенских морозов в этом году нет — наоборот, оттепель. Поэтому число специально оборудованных купелей в стране сократилось.Например, в 2024 году в столице их было более 200. А в этот раз — всего 42.В некоторых регионах от традиции и вовсе отказались — из-за аномально тонкого льда. Так поступили власти Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Чувашия и нескольких областей в Центральном федеральном округе.Профильные ведомства заранее опубликовали памятки для желающих искупаться в проруби. Первое и основное — людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от заплыва. Кроме того, окунаться призывают только в "официальных", проверенных МЧС местах.Если водоем естественный, то первым делом исследуют дно. Следом оборудуют удобный спуск с поручнями и нескользящим покрытием, а также теплые раздевалки. Разумеется, во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.К сожалению, постоянный скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ показывает, что предписания соблюдают далеко не все. И порой зимнее увеселение заканчивается трагически.В 2021 году социальные сети облетело шокирующее видео из Ленинградской области: 45-летняя женщина, перекрестившись, ныряет в прорубь, а уже через пару секунд за кадром раздается отчаянный крик: "Унесло течением!" Спасти ее так и не удалось. Тело погибшей нашли лишь спустя десять дней.Двумя годами ранее жертвой непредсказуемой стихии стал 37-летний мужчина из села Енатовка (Астраханская область). Разгоряченный после русской бани, он "на контрасте" прыгнул в самодельную иордань. Спасателям понадобилось несколько дней, чтобы обнаружить труп.В особой группе риска — пожилые и дети. В 2018-м в Бердске 60-летний пенсионер, окунувшись три раза, почувствовал себя плохо. Резко упал — внезапная остановка сердца.Молодежь тоже часто ведет себя неосторожно. В 2020 году 23-летний калининградец совершил неудачный заплыв в поселке Ровное — ударился о дно. Врачам, диагностировавшим перелом шейного отдела позвоночника, чудом удалось спасти пострадавшего.Все было иначеВ 2024-м в ледяную воду окунулись более полутора миллионов человек. В этом году, по ожиданиям МЧС, число желающих будет приблизительно то же. Как можно, удивляются многие верующие, не соблюсти многовековую традицию?Русская православная церковь к подобным рассуждениям относится неоднозначно. Да, с одной стороны, ритуал очень древний. Так, еще в первые века христианства верующие символически участвовали в событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня.На Святой земле в этот день тысячи людей купаются в Иордане. Часто это сопровождается веселыми забавами. Например, соревнуются, кто первым достанет спрятанный на дне реки крест. Так же обстоит дело и с русскими "заплывами".Правда, до революции все было иначе. Сперва люди приходили на службу в храм, а по окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему. Там совершался чин водоосвящения. И только после этого присутствующие троекратно погружались в прорубь.Массовой же, по мнению духовенства, традиция стала в постсоветский период — когда после десятилетий атеистической идеологии утратился ее изначальный смысл. Да и совершить омовение можно не только в ночь с 18 на 19 января."Как долго после праздника Крещения вода в водоемах остается святой? Не стоит подходить к этому вопросу с мерками физического эксперимента, но в общем — до отдания праздника Крещения, то есть еще неделю. В это время Церковь продолжает праздновать Крещение", — объясняет клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Основной совет священников верующим — прийти к купели с "правильным настроем": с благоговением и сознанием "для чего я это делаю". И уж конечно, ни в коем случае нельзя совершать омовение под воздействием "зеленого змия"."Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех — это может быть святотатством", — заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.И дождь, и снег, и вода в бутылкеВ последние годы появилась другая опасная тенденция — убеждение, что, окунувшись в иордань, можно смыть все грехи. Это заблуждение. Крещенские купания – не обязательный ритуал. И в церковном уставе его нет.Тем же, кто все-таки решился перед праздником совершить заплыв, духовенство вслед за МЧС рекомендует проверить состояние здоровья и соблюдать меры безопасности. Кроме того, нелишним будет в этот день отстоять службу и получше изучить историю торжества.А вот традиция забирать домой крещенскую воду — церковная. Освященная в праздник, она считается "великой святыней" (от греческого "агиасма"). Практически в каждом храме ее раздают бесплатно.Хранить крещенскую воду можно в течение года и пить понемногу натощак. Также ею можно окропить жилище или все "нечистые места".Более того, уточняет протоиерей Максим Первозванский, церковь утверждает, что в Крещение "днесь вод освящается естество" — то есть дождь, снег, даже вода в кране или бутылке.Единственное отличие — к такой воде церковь не относится как к святыне. Главное же, напоминают священнослужители, не следовать крещенским традициям в отрыве от канонов. В таком случае они потеряют всякий смысл.
https://ria.ru/20250114/potomki-1993509287.html
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иордан, свердловская область, ленинградская область, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иордан, Свердловская область, Ленинградская область, Русская православная церковь, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение

У православных наступил Крещенский сочельник

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкМужчина купается в проруби, вырезанной в форме православного креста
Мужчина купается в проруби, вырезанной в форме православного креста - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Мужчина купается в проруби, вырезанной в форме православного креста
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Крещенский сочельник. Есть мнение: в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от религии. Как возник ритуал и почему Церковь называет его заблуждением — в материале РИА Новости.

Без вреда для здоровья

Крещение Господне — один из самых любимых праздников у верующих. Оно и понятно: кто откажет себе в удовольствии троекратно окунуться в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Однако погода вносит коррективы в планы любителей адреналина. Крещенских морозов в этом году нет — наоборот, оттепель. Поэтому число специально оборудованных купелей в стране сократилось.
Например, в 2024 году в столице их было более 200. А в этот раз — всего 42.
В некоторых регионах от традиции и вовсе отказались — из-за аномально тонкого льда. Так поступили власти Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Чувашия и нескольких областей в Центральном федеральном округе.
Профильные ведомства заранее опубликовали памятки для желающих искупаться в проруби. Первое и основное — людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от заплыва. Кроме того, окунаться призывают только в "официальных", проверенных МЧС местах.
© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКрещенские купания в Москве
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Крещенские купания в Москве
Если водоем естественный, то первым делом исследуют дно. Следом оборудуют удобный спуск с поручнями и нескользящим покрытием, а также теплые раздевалки. Разумеется, во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.
К сожалению, постоянный скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ показывает, что предписания соблюдают далеко не все. И порой зимнее увеселение заканчивается трагически.
В 2021 году социальные сети облетело шокирующее видео из Ленинградской области: 45-летняя женщина, перекрестившись, ныряет в прорубь, а уже через пару секунд за кадром раздается отчаянный крик: "Унесло течением!" Спасти ее так и не удалось. Тело погибшей нашли лишь спустя десять дней.
Двумя годами ранее жертвой непредсказуемой стихии стал 37-летний мужчина из села Енатовка (Астраханская область). Разгоряченный после русской бани, он "на контрасте" прыгнул в самодельную иордань. Спасателям понадобилось несколько дней, чтобы обнаружить труп.
В особой группе риска — пожилые и дети. В 2018-м в Бердске 60-летний пенсионер, окунувшись три раза, почувствовал себя плохо. Резко упал — внезапная остановка сердца.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерующие во время крещенского купания в проруби на реке Оби в черте Новосибирска
Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Оби в черте Новосибирска
Молодежь тоже часто ведет себя неосторожно. В 2020 году 23-летний калининградец совершил неудачный заплыв в поселке Ровное — ударился о дно. Врачам, диагностировавшим перелом шейного отдела позвоночника, чудом удалось спасти пострадавшего.

Все было иначе

В 2024-м в ледяную воду окунулись более полутора миллионов человек. В этом году, по ожиданиям МЧС, число желающих будет приблизительно то же. Как можно, удивляются многие верующие, не соблюсти многовековую традицию?
Русская православная церковь к подобным рассуждениям относится неоднозначно. Да, с одной стороны, ритуал очень древний. Так, еще в первые века христианства верующие символически участвовали в событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня.
На Святой земле в этот день тысячи людей купаются в Иордане. Часто это сопровождается веселыми забавами. Например, соревнуются, кто первым достанет спрятанный на дне реки крест. Так же обстоит дело и с русскими "заплывами".
Правда, до революции все было иначе. Сперва люди приходили на службу в храм, а по окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему. Там совершался чин водоосвящения. И только после этого присутствующие троекратно погружались в прорубь.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПравославные верующие отмечают Крещение Господне
Православные верующие отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Православные верующие отмечают Крещение Господне
Массовой же, по мнению духовенства, традиция стала в постсоветский период — когда после десятилетий атеистической идеологии утратился ее изначальный смысл. Да и совершить омовение можно не только в ночь с 18 на 19 января.
"Как долго после праздника Крещения вода в водоемах остается святой? Не стоит подходить к этому вопросу с мерками физического эксперимента, но в общем — до отдания праздника Крещения, то есть еще неделю. В это время Церковь продолжает праздновать Крещение", — объясняет клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Основной совет священников верующим — прийти к купели с "правильным настроем": с благоговением и сознанием "для чего я это делаю". И уж конечно, ни в коем случае нельзя совершать омовение под воздействием "зеленого змия".
"Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех — это может быть святотатством", — заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

И дождь, и снег, и вода в бутылке

В последние годы появилась другая опасная тенденция — убеждение, что, окунувшись в иордань, можно смыть все грехи. Это заблуждение. Крещенские купания – не обязательный ритуал. И в церковном уставе его нет.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 года
Тем же, кто все-таки решился перед праздником совершить заплыв, духовенство вслед за МЧС рекомендует проверить состояние здоровья и соблюдать меры безопасности. Кроме того, нелишним будет в этот день отстоять службу и получше изучить историю торжества.
А вот традиция забирать домой крещенскую воду — церковная. Освященная в праздник, она считается "великой святыней" (от греческого "агиасма"). Практически в каждом храме ее раздают бесплатно.
Хранить крещенскую воду можно в течение года и пить понемногу натощак. Также ею можно окропить жилище или все "нечистые места".
Более того, уточняет протоиерей Максим Первозванский, церковь утверждает, что в Крещение "днесь вод освящается естество" — то есть дождь, снег, даже вода в кране или бутылке.
Единственное отличие — к такой воде церковь не относится как к святыне. Главное же, напоминают священнослужители, не следовать крещенским традициям в отрыве от канонов. В таком случае они потеряют всякий смысл.
Туристы у подножья статуи Христа в Бразилии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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14 января, 08:00
 
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