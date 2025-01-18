https://ria.ru/20250118/kreschenie-1994227731.html

"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение

"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение - РИА Новости, 18.01.2025

"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение

У православных — Крещенский сочельник. Есть мнение: в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:00:00+03:00

2025-01-18T08:00:00+03:00

2025-01-18T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Крещенский сочельник. Есть мнение: в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от религии. Как возник ритуал и почему Церковь называет его заблуждением — в материале РИА Новости.Без вреда для здоровьяКрещение Господне — один из самых любимых праздников у верующих. Оно и понятно: кто откажет себе в удовольствии троекратно окунуться в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.Однако погода вносит коррективы в планы любителей адреналина. Крещенских морозов в этом году нет — наоборот, оттепель. Поэтому число специально оборудованных купелей в стране сократилось.Например, в 2024 году в столице их было более 200. А в этот раз — всего 42.В некоторых регионах от традиции и вовсе отказались — из-за аномально тонкого льда. Так поступили власти Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Чувашия и нескольких областей в Центральном федеральном округе.Профильные ведомства заранее опубликовали памятки для желающих искупаться в проруби. Первое и основное — людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от заплыва. Кроме того, окунаться призывают только в "официальных", проверенных МЧС местах.Если водоем естественный, то первым делом исследуют дно. Следом оборудуют удобный спуск с поручнями и нескользящим покрытием, а также теплые раздевалки. Разумеется, во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.К сожалению, постоянный скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ показывает, что предписания соблюдают далеко не все. И порой зимнее увеселение заканчивается трагически.В 2021 году социальные сети облетело шокирующее видео из Ленинградской области: 45-летняя женщина, перекрестившись, ныряет в прорубь, а уже через пару секунд за кадром раздается отчаянный крик: "Унесло течением!" Спасти ее так и не удалось. Тело погибшей нашли лишь спустя десять дней.Двумя годами ранее жертвой непредсказуемой стихии стал 37-летний мужчина из села Енатовка (Астраханская область). Разгоряченный после русской бани, он "на контрасте" прыгнул в самодельную иордань. Спасателям понадобилось несколько дней, чтобы обнаружить труп.В особой группе риска — пожилые и дети. В 2018-м в Бердске 60-летний пенсионер, окунувшись три раза, почувствовал себя плохо. Резко упал — внезапная остановка сердца.Молодежь тоже часто ведет себя неосторожно. В 2020 году 23-летний калининградец совершил неудачный заплыв в поселке Ровное — ударился о дно. Врачам, диагностировавшим перелом шейного отдела позвоночника, чудом удалось спасти пострадавшего.Все было иначеВ 2024-м в ледяную воду окунулись более полутора миллионов человек. В этом году, по ожиданиям МЧС, число желающих будет приблизительно то же. Как можно, удивляются многие верующие, не соблюсти многовековую традицию?Русская православная церковь к подобным рассуждениям относится неоднозначно. Да, с одной стороны, ритуал очень древний. Так, еще в первые века христианства верующие символически участвовали в событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня.На Святой земле в этот день тысячи людей купаются в Иордане. Часто это сопровождается веселыми забавами. Например, соревнуются, кто первым достанет спрятанный на дне реки крест. Так же обстоит дело и с русскими "заплывами".Правда, до революции все было иначе. Сперва люди приходили на службу в храм, а по окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему. Там совершался чин водоосвящения. И только после этого присутствующие троекратно погружались в прорубь.Массовой же, по мнению духовенства, традиция стала в постсоветский период — когда после десятилетий атеистической идеологии утратился ее изначальный смысл. Да и совершить омовение можно не только в ночь с 18 на 19 января."Как долго после праздника Крещения вода в водоемах остается святой? Не стоит подходить к этому вопросу с мерками физического эксперимента, но в общем — до отдания праздника Крещения, то есть еще неделю. В это время Церковь продолжает праздновать Крещение", — объясняет клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Основной совет священников верующим — прийти к купели с "правильным настроем": с благоговением и сознанием "для чего я это делаю". И уж конечно, ни в коем случае нельзя совершать омовение под воздействием "зеленого змия"."Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех — это может быть святотатством", — заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.И дождь, и снег, и вода в бутылкеВ последние годы появилась другая опасная тенденция — убеждение, что, окунувшись в иордань, можно смыть все грехи. Это заблуждение. Крещенские купания – не обязательный ритуал. И в церковном уставе его нет.Тем же, кто все-таки решился перед праздником совершить заплыв, духовенство вслед за МЧС рекомендует проверить состояние здоровья и соблюдать меры безопасности. Кроме того, нелишним будет в этот день отстоять службу и получше изучить историю торжества.А вот традиция забирать домой крещенскую воду — церковная. Освященная в праздник, она считается "великой святыней" (от греческого "агиасма"). Практически в каждом храме ее раздают бесплатно.Хранить крещенскую воду можно в течение года и пить понемногу натощак. Также ею можно окропить жилище или все "нечистые места".Более того, уточняет протоиерей Максим Первозванский, церковь утверждает, что в Крещение "днесь вод освящается естество" — то есть дождь, снег, даже вода в кране или бутылке.Единственное отличие — к такой воде церковь не относится как к святыне. Главное же, напоминают священнослужители, не следовать крещенским традициям в отрыве от канонов. В таком случае они потеряют всякий смысл.

https://ria.ru/20250114/potomki-1993509287.html

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Никита Бизин

иордан, свердловская область, ленинградская область, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение