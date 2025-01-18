"Грех и поругание святыни". Почему Церковь не велит купаться на Крещение
У православных наступил Крещенский сочельник
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкМужчина купается в проруби, вырезанной в форме православного креста
Мужчина купается в проруби, вырезанной в форме православного креста
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Крещенский сочельник. Есть мнение: в ночь с 18 на 19 января нужно обязательно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от религии. Как возник ритуал и почему Церковь называет его заблуждением — в материале РИА Новости.
Без вреда для здоровья
Крещение Господне — один из самых любимых праздников у верующих. Оно и понятно: кто откажет себе в удовольствии троекратно окунуться в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Однако погода вносит коррективы в планы любителей адреналина. Крещенских морозов в этом году нет — наоборот, оттепель. Поэтому число специально оборудованных купелей в стране сократилось.
Например, в 2024 году в столице их было более 200. А в этот раз — всего 42.
В некоторых регионах от традиции и вовсе отказались — из-за аномально тонкого льда. Так поступили власти Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей, Республики Чувашия и нескольких областей в Центральном федеральном округе.
Профильные ведомства заранее опубликовали памятки для желающих искупаться в проруби. Первое и основное — людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от заплыва. Кроме того, окунаться призывают только в "официальных", проверенных МЧС местах.
Крещенские купания в Москве
Если водоем естественный, то первым делом исследуют дно. Следом оборудуют удобный спуск с поручнями и нескользящим покрытием, а также теплые раздевалки. Разумеется, во время купаний на локациях будут неотлучно дежурить спасатели и медики.
К сожалению, постоянный скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ показывает, что предписания соблюдают далеко не все. И порой зимнее увеселение заканчивается трагически.
В 2021 году социальные сети облетело шокирующее видео из Ленинградской области: 45-летняя женщина, перекрестившись, ныряет в прорубь, а уже через пару секунд за кадром раздается отчаянный крик: "Унесло течением!" Спасти ее так и не удалось. Тело погибшей нашли лишь спустя десять дней.
Двумя годами ранее жертвой непредсказуемой стихии стал 37-летний мужчина из села Енатовка (Астраханская область). Разгоряченный после русской бани, он "на контрасте" прыгнул в самодельную иордань. Спасателям понадобилось несколько дней, чтобы обнаружить труп.
В особой группе риска — пожилые и дети. В 2018-м в Бердске 60-летний пенсионер, окунувшись три раза, почувствовал себя плохо. Резко упал — внезапная остановка сердца.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерующие во время крещенского купания в проруби на реке Оби в черте Новосибирска
Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Оби в черте Новосибирска
Молодежь тоже часто ведет себя неосторожно. В 2020 году 23-летний калининградец совершил неудачный заплыв в поселке Ровное — ударился о дно. Врачам, диагностировавшим перелом шейного отдела позвоночника, чудом удалось спасти пострадавшего.
Все было иначе
В 2024-м в ледяную воду окунулись более полутора миллионов человек. В этом году, по ожиданиям МЧС, число желающих будет приблизительно то же. Как можно, удивляются многие верующие, не соблюсти многовековую традицию?
Русская православная церковь к подобным рассуждениям относится неоднозначно. Да, с одной стороны, ритуал очень древний. Так, еще в первые века христианства верующие символически участвовали в событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня.
На Святой земле в этот день тысячи людей купаются в Иордане. Часто это сопровождается веселыми забавами. Например, соревнуются, кто первым достанет спрятанный на дне реки крест. Так же обстоит дело и с русскими "заплывами".
Правда, до революции все было иначе. Сперва люди приходили на службу в храм, а по окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему. Там совершался чин водоосвящения. И только после этого присутствующие троекратно погружались в прорубь.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПравославные верующие отмечают Крещение Господне
Православные верующие отмечают Крещение Господне
Массовой же, по мнению духовенства, традиция стала в постсоветский период — когда после десятилетий атеистической идеологии утратился ее изначальный смысл. Да и совершить омовение можно не только в ночь с 18 на 19 января.
"Как долго после праздника Крещения вода в водоемах остается святой? Не стоит подходить к этому вопросу с мерками физического эксперимента, но в общем — до отдания праздника Крещения, то есть еще неделю. В это время Церковь продолжает праздновать Крещение", — объясняет клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Основной совет священников верующим — прийти к купели с "правильным настроем": с благоговением и сознанием "для чего я это делаю". И уж конечно, ни в коем случае нельзя совершать омовение под воздействием "зеленого змия".
"Если человек пришел к крещенской купели в состоянии легкого или тяжелого опьянения, он совершает грех — это может быть святотатством", — заявил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
И дождь, и снег, и вода в бутылке
В последние годы появилась другая опасная тенденция — убеждение, что, окунувшись в иордань, можно смыть все грехи. Это заблуждение. Крещенские купания – не обязательный ритуал. И в церковном уставе его нет.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 года
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 года
Тем же, кто все-таки решился перед праздником совершить заплыв, духовенство вслед за МЧС рекомендует проверить состояние здоровья и соблюдать меры безопасности. Кроме того, нелишним будет в этот день отстоять службу и получше изучить историю торжества.
А вот традиция забирать домой крещенскую воду — церковная. Освященная в праздник, она считается "великой святыней" (от греческого "агиасма"). Практически в каждом храме ее раздают бесплатно.
Хранить крещенскую воду можно в течение года и пить понемногу натощак. Также ею можно окропить жилище или все "нечистые места".
Более того, уточняет протоиерей Максим Первозванский, церковь утверждает, что в Крещение "днесь вод освящается естество" — то есть дождь, снег, даже вода в кране или бутылке.
Единственное отличие — к такой воде церковь не относится как к святыне. Главное же, напоминают священнослужители, не следовать крещенским традициям в отрыве от канонов. В таком случае они потеряют всякий смысл.
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