https://ria.ru/20250118/kitay-1994372755.html

Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР

Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР - РИА Новости, 18.01.2025

Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ввести безвизовое пребывание в Благовещенске для туристов из Китая, а также включить пункты пропуска региона в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:59:00+03:00

2025-01-18T14:59:00+03:00

2025-01-18T15:01:00+03:00

в мире

китай

россия

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ввести безвизовое пребывание в Благовещенске для туристов из Китая, а также включить пункты пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы, сообщил глава региона в Telegram-канале. Свое предложение глава региона озвучил на "январских слушаниях" при вице-премьере, полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе. Орлов отметил, что Амурская область – один из лидеров по приему китайских туристов в стране. Кроме того, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге. "Благодаря этому поток туристов в наш регион увеличится в разы. Для развития этого направления на "январских слушаниях" при вице-премьере Юрии Петровиче Трутневе обсудили ряд наших предложений. Среди них – включение пунктов пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы и организация безвизового пребывания граждан Китая в Благовещенске", - написал Орлов. Также глава Приамурья предложил совместно с авиакомпаниями проработать запуск новых рейсов из Амурской области на Байкал, в Бурятию, Сахалин, Камчатку и увеличить регулярность этих маршрутов. "Уверен, эти меры позволят повысить эффективность и увеличить отдачу от туристической отрасли. Поэтому рассчитываем на их поддержку от федеральных властей", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20250116/turizm-1993945594.html

https://ria.ru/20250116/mer-1993967879.html

китай

россия

амурская область

благовещенск

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в мире, китай, россия, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)