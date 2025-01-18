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Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР - РИА Новости, 18.01.2025
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14:59 18.01.2025 (обновлено: 15:01 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kitay-1994372755.html
Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР
Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР - РИА Новости, 18.01.2025
Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР
Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ввести безвизовое пребывание в Благовещенске для туристов из Китая, а также включить пункты пропуска региона в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:59:00+03:00
2025-01-18T15:01:00+03:00
в мире
китай
россия
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ввести безвизовое пребывание в Благовещенске для туристов из Китая, а также включить пункты пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы, сообщил глава региона в Telegram-канале. Свое предложение глава региона озвучил на "январских слушаниях" при вице-премьере, полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе. Орлов отметил, что Амурская область – один из лидеров по приему китайских туристов в стране. Кроме того, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге. "Благодаря этому поток туристов в наш регион увеличится в разы. Для развития этого направления на "январских слушаниях" при вице-премьере Юрии Петровиче Трутневе обсудили ряд наших предложений. Среди них – включение пунктов пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы и организация безвизового пребывания граждан Китая в Благовещенске", - написал Орлов. Также глава Приамурья предложил совместно с авиакомпаниями проработать запуск новых рейсов из Амурской области на Байкал, в Бурятию, Сахалин, Камчатку и увеличить регулярность этих маршрутов. "Уверен, эти меры позволят повысить эффективность и увеличить отдачу от туристической отрасли. Поэтому рассчитываем на их поддержку от федеральных властей", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20250116/turizm-1993945594.html
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в мире, китай, россия, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)
В мире, Китай, Россия, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР

Орлов предложил ввести безвизовый режим для китайских туристов в Благовещенске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина на набережной реки Амур в Благовещенске. На противоположном берегу - здания в Хэйхэ (КНР)
Мужчина на набережной реки Амур в Благовещенске. На противоположном берегу - здания в Хэйхэ (КНР) - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина на набережной реки Амур в Благовещенске. На противоположном берегу - здания в Хэйхэ (КНР). Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ввести безвизовое пребывание в Благовещенске для туристов из Китая, а также включить пункты пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы, сообщил глава региона в Telegram-канале.
Свое предложение глава региона озвучил на "январских слушаниях" при вице-премьере, полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе. Орлов отметил, что Амурская область – один из лидеров по приему китайских туристов в стране. Кроме того, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге.
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"Благодаря этому поток туристов в наш регион увеличится в разы. Для развития этого направления на "январских слушаниях" при вице-премьере Юрии Петровиче Трутневе обсудили ряд наших предложений. Среди них – включение пунктов пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы и организация безвизового пребывания граждан Китая в Благовещенске", - написал Орлов.
Также глава Приамурья предложил совместно с авиакомпаниями проработать запуск новых рейсов из Амурской области на Байкал, в Бурятию, Сахалин, Камчатку и увеличить регулярность этих маршрутов.
"Уверен, эти меры позволят повысить эффективность и увеличить отдачу от туристической отрасли. Поэтому рассчитываем на их поддержку от федеральных властей", - отметил Орлов.
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В миреКитайРоссияАмурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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