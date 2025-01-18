Губернатор Приамурья предложил ввести безвизовый режим для туристов из КНР
Орлов предложил ввести безвизовый режим для китайских туристов в Благовещенске
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина на набережной реки Амур в Благовещенске. На противоположном берегу - здания в Хэйхэ (КНР)
Мужчина на набережной реки Амур в Благовещенске. На противоположном берегу - здания в Хэйхэ (КНР). Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ввести безвизовое пребывание в Благовещенске для туристов из Китая, а также включить пункты пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы, сообщил глава региона в Telegram-канале.
Свое предложение глава региона озвучил на "январских слушаниях" при вице-премьере, полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе. Орлов отметил, что Амурская область – один из лидеров по приему китайских туристов в стране. Кроме того, скоро откроется движение легковых автомобилей по международному мосту и пассажиров по канатной дороге.
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"Благодаря этому поток туристов в наш регион увеличится в разы. Для развития этого направления на "январских слушаниях" при вице-премьере Юрии Петровиче Трутневе обсудили ряд наших предложений. Среди них – включение пунктов пропуска региона в перечень переходов Единой электронной визы и организация безвизового пребывания граждан Китая в Благовещенске", - написал Орлов.
"Уверен, эти меры позволят повысить эффективность и увеличить отдачу от туристической отрасли. Поэтому рассчитываем на их поддержку от федеральных властей", - отметил Орлов.
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