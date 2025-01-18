"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
Востоковед Самарская: Израиль не достиг своих целей в секторе Газа
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Трамп пока не вошел в Овальный кабинет, но первое решение уже принял: враждующие стороны заключили соглашение о временном и частичном прекращении огня в секторе Газа. Договор между Израилем и ХАМАС вступит в силу 19 января. Противники все еще желают друг другу смерти, но продолжать боевые действия в прежнем объеме не могут. Об условиях сделки — в материале РИА Новости.
Почти перемирие
За несколько часов до подписания итогового документа все оказалось на грани срыва. Уходящий президент США Джо Байден уже поздравил всех причастных с успехом, как вдруг правительство Израиля объявило о нежелании палестинцев выполнять некоторые пункты соглашения.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент <...> в попытке оказать давление", — сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По данным телеканала "Аль-Хадат", в ХАМАС хотели, чтобы Израиль включил в списки на освобождение знаковых для организации фигур, что для Тель-Авива неприемлемо. Также могли повлиять внутриполитические разногласия. Нетаньяху до последнего пытался уговорить партнеров пойти на компромисс с ХАМАС, однако правые радикалы все-таки вышли из коалиции.
В частности, так поступил министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир — лидер партии "Еврейское превосходство". Он готов возобновить сотрудничество, только если Израиль вновь атакует. По его словам, иначе жертвы израильских солдат с октября 2023-го окажутся напрасными.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир
Руководитель "Национального союза — Возрождения", глава Минфина Бецалель Смотрич в целом солидарен с Бен-Гвиром, но от выхода из коалиции воздержался. "Наряду с огромной радостью и волнением по поводу возвращения каждого похищенного человека это соглашение подрывает многие достижения войны, в ходе которой герои этой нации рисковали жизнью. Это может <…> дорого нам обойтись. Мы решительно выступаем против. <…> Мы будем добиваться возобновления войны с новой стратегией до полного уничтожения ХАМАС и безопасного возвращения всех заложников домой", — сказал он.
© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич
В партии Нетаньяху "Ликуд" предупредили: любого, кто разрушит правое правительство, навсегда осудит история. И подчеркнули, что сделка с ХАМАС позволяет возобновить боевые действия при поддержке США.
Восточная дипломатия
Как сообщают западные СМИ, Нетаньяху не собирался идти на компромисс с ХАМАС. Например, The Times of Israel пишет, что он хотел торпедировать сделку посредством отказа от поэтапного принципа выполнения мирного плана, который сам же утвердил в мае.
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС
Как уточняет The Times of Israel, премьер-министр передумал после встречи с номинантом на пост спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом. Британская газета Telegraph описала их переговоры в статье под названием "Как крикливый посол Трампа заставил Израиль подписать сделку по освобождению заложников" и оценила поведение Виткоффа как не соответствующее дипломатическому стилю.
В израильском издании Haaretz отметили: американец пришел к Нетаньяху в субботу. Премьер не хотел вести переговоры в Шаббат, но гость заявил: "Меня это не интересует". Осведомленные источники утверждают, что 20 января Трамп хочет увидеть договор о прекращении огня у себя на столе. Это день его инаугурации.
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Условия сделки
Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менсер пояснил, что инициатива США, в рамках которой идут переговоры, носит многоэтапный характер. Так, на первой стадии, которая должна начаться 19 января, ХАМАС передаст Израилю 33 заложника, захваченных больше года назад во время "черной субботы". Это женщины, дети и мужчины старше 50 лет. Взамен Тель-Авив выпустит из тюрем сотни палестинцев, приговоренных в том числе к пожизненному заключению. "Израиль готов заплатить высокую цену", — подчеркнул Менсер.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве
Военнослужащая Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне патриотической агитации в Тель-Авиве
Число освобожденных палестинцев зависит от того, сколько заложников ХАМАС еще живы. Тель-Авив готов отпустить по 30 заключенных за каждого, а также всех женщин и подростков младше 19 лет, арестованных после 7 октября 2023-го.
Всего в ходе вторжения боевики ХАМАС захватили 251 человека. По предварительным данным, сейчас у них в застенках 94, но 34 могут быть уже мертвы из-за боевых действий и в целом тяжелых условий плена.
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа
Параллельно в секторе Газа объявят частичное перемирие. Его первая фаза продлится 42 дня. В этот период ЦАХАЛ сохранит позиции на перешейке между Газой и Египтом (Филадельфийский коридор) и продолжит удерживать буферную зону шириной 800 метров на восточной и северной границах Газы. Кроме того, Тель-Авив обязуется прекращать активность своих ВВС на десять часов ежедневно и на 12, когда происходят обмены узниками. На 16-й день режима тишины Израиль и ХАМАС, как ожидается, возобновят непрямые переговоры.
Продолжительность перемирия и позиции ЦАХАЛ — вопрос открытый. Также нет согласия по объему гуманитарной помощи в сектор Газа и возвращению беженцев в свои дома.
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Собрать осколки
Несмотря на большие потери, ХАМАС не разгромлен. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, группировка восстановила боеспособность. "Это создает условия для бесконечной войны", — считает он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на 31-м саммите-форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Конференц-центре Лимы
Вместе с тем, как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), ЦАХАЛ достигла двух ключевых целей на оперативном уровне: ячейки ХАМАС на севере сектора Газа изолированы, единая организационная структура разрушена. "Действуют небольшие отряды, а не военные подразделения, как в первые дни войны", — указывают в ISW.
Но за оперативным успехом проглядывает отсутствие стратегии по искоренению ХАМАС как бренда. Полевым командирам вполне по силам быстро нарастить боевую мощь. Перемирие предоставит для этого достаточно возможностей.
Ни мира, ни войны
Никто не знает, как долго продержится соглашение и способно ли оно перерасти в нечто большее.
"Между ХАМАС и Израилем слишком много противоречий. Кроме того, первый этап не предусматривает полного прекращения огня. Поэтому сохраняется высокая вероятность срыва сделки. К тому же этого добиваются крайне правые израильские партии", — объяснила в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
Вместе с тем, по ее словам, в данный момент кабинету Нетаньяху ничто не угрожает. Если из правящей коалиции выйдут "Еврейское превосходство" и "Национальный союз — Возрождение", "Ликуд" сохранит правительство меньшинства. Для принятия законов партия найдет временных партнеров среди центристов, уже выразивших готовность сотрудничать.
"Что касается ХАМАС, перемирие позволит им частично восстановить силы. О полном залечивании ран речь не идет, но риски для Тель-Авива повысятся. Израиль не достиг полностью своих военных целей, а политические до сих пор даже не сформулированы", — заключила Самарская.
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что сделка сохранится как минимум до тех пор, пока стороны не обменяются заложниками и заключенными. По его мнению, ХАМАС больше заинтересовано в прекращении боевых действий, а израильское общество расколото по этому вопросу и Тель-Авив не чувствует себя обязанным соблюдать взятые на себя обязательства.
"Израиль, скорее всего, избежит разрастания политического кризиса, так как Нетаньяху — сильный политик. За полтора года он смог нанести серьезные удары по ХАМАС и "Хезболле", подорвал позиции Ирана. Благодаря этому пользуется популярностью у значительной части общества", — уточнил эксперт.
Тем не менее, по его словам, все стороны конфликта устали от вооруженного противостояния и нуждаются как минимум в передышке. Как они воспользуются ею, покажет время.