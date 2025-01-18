https://ria.ru/20250118/germaniya-1994328599.html

Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок

Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок - РИА Новости, 18.01.2025

Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок

Правящая коалиция в Германии распалась окончательно на фоне разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем по... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:38:00+03:00

2025-01-18T05:38:00+03:00

2025-01-18T15:41:00+03:00

в мире

германия

украина

анналена бербок

алексей пушков

олаф шольц

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994328336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae2739668c100ddaeb905e5990d791f6.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии распалась окончательно на фоне разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине, который глава МИД разработала с министром обороны страны Борисом Писториусом. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал фотографию, сделанную в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица."Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей "нанести поражение России" и ничего слышать не хочет. Таким образом, правящая коалиция распалась совсем", — написал Пушков.Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://ria.ru/20250117/pushkov-1994112860.html

https://ria.ru/20250112/sholts-1993327516.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, анналена бербок, алексей пушков, олаф шольц, совет федерации рф