Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок
Пушков заявил об окончательном распаде коалиции в Германии из-за Украины
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии распалась окончательно на фоне разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине, который глава МИД разработала с министром обороны страны Борисом Писториусом. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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"Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей "нанести поражение России" и ничего слышать не хочет. Таким образом, правящая коалиция распалась совсем", — написал Пушков.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
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