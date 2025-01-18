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Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок - РИА Новости, 18.01.2025
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05:38 18.01.2025 (обновлено: 15:41 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994328599.html
Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок
Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок - РИА Новости, 18.01.2025
Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок
Правящая коалиция в Германии распалась окончательно на фоне разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем по... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:38:00+03:00
2025-01-18T15:41:00+03:00
в мире
германия
украина
анналена бербок
алексей пушков
олаф шольц
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии распалась окончательно на фоне разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине, который глава МИД разработала с министром обороны страны Борисом Писториусом. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал фотографию, сделанную в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица."Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей "нанести поражение России" и ничего слышать не хочет. Таким образом, правящая коалиция распалась совсем", — написал Пушков.Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
https://ria.ru/20250117/pushkov-1994112860.html
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в мире, германия, украина, анналена бербок, алексей пушков, олаф шольц, совет федерации рф
В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Олаф Шольц, Совет Федерации РФ
Пушков сделал один вывод по фото убегающей от Шольца Бербок

Пушков заявил об окончательном распаде коалиции в Германии из-за Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии распалась окончательно на фоне разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером ФРГ Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине, который глава МИД разработала с министром обороны страны Борисом Писториусом. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал фотографию, сделанную в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву. На фото Шольц в движении пытается дотянуться до Бербок, а та, в свою очередь, уходит с недовольным выражением лица.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Превыше всего": Пушков раскрыл, на что пойдет Трамп в отношении России
Вчера, 06:23
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"Избиратели СДПГ недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку, и Шольц вынужден это учитывать накануне выборов. Бербок же одержима идеей "нанести поражение России" и ничего слышать не хочет. Таким образом, правящая коалиция распалась совсем", — написал Пушков.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Неплохая новость". Шольц сделал заявление о Путине
12 января, 11:21
 
В миреГерманияУкраинаАнналена БербокАлексей ПушковОлаф ШольцСовет Федерации РФ
 
 
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