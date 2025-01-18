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Гагин рассказал, почему Лондон и Киев заключили соглашение о партнерстве - РИА Новости, 18.01.2025
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01:36 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/gagin-1994320167.html
Гагин рассказал, почему Лондон и Киев заключили соглашение о партнерстве
Гагин рассказал, почему Лондон и Киев заключили соглашение о партнерстве - РИА Новости, 18.01.2025
Гагин рассказал, почему Лондон и Киев заключили соглашение о партнерстве
Соглашение о "столетнем партнерстве" Британии и Украины свидетельствует о том, что стороны боятся предстоящих переговоров между Россией и США, заявил РИА... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:36:00+03:00
2025-01-18T01:36:00+03:00
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украина
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Соглашение о "столетнем партнерстве" Британии и Украины свидетельствует о том, что стороны боятся предстоящих переговоров между Россией и США, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. "Соглашение заключено так оперативно именно потому, что все боятся переговоров между Россией и США, которые выступают главными спонсорами НАТО и, следовательно, укрорейха", - сказал Гагин. По его словам, для России неприемлемо размещение какого-либо иностранного контингента вблизи границ, поэтому Россия проводит СВО. "Британское правительство прикладывает все усилия для продолжения фазы активных военных действий", - добавил он. Эксперт напомнил, что на переговорах в Стамбуле могла быть поставлена точка в активной фазе противостояния, но вмешался занимавший тогда пост премьера Британии Борис Джонсон. " И что мы видим? Россия больше не готова идти на уступки, как тогда с отводом войск. Хотите сражаться до последнего украинца – получите", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991580172.html
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россия, украина, сша, кир стармер, ян гагин, борис джонсон, нато
Россия, Украина, США, Кир Стармер, Ян Гагин, Борис Джонсон, НАТО
Гагин рассказал, почему Лондон и Киев заключили соглашение о партнерстве

Гагин: Лондон и Киев заключили соглашение из-за боязни переговоров России и США

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Ян Гагин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Соглашение о "столетнем партнерстве" Британии и Украины свидетельствует о том, что стороны боятся предстоящих переговоров между Россией и США, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и о сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов.
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"Соглашение заключено так оперативно именно потому, что все боятся переговоров между Россией и США, которые выступают главными спонсорами НАТО и, следовательно, укрорейха", - сказал Гагин.
По его словам, для России неприемлемо размещение какого-либо иностранного контингента вблизи границ, поэтому Россия проводит СВО. "Британское правительство прикладывает все усилия для продолжения фазы активных военных действий", - добавил он.
Эксперт напомнил, что на переговорах в Стамбуле могла быть поставлена точка в активной фазе противостояния, но вмешался занимавший тогда пост премьера Британии Борис Джонсон.
" И что мы видим? Россия больше не готова идти на уступки, как тогда с отводом войск. Хотите сражаться до последнего украинца – получите", - сказал собеседник агентства.
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РоссияУкраинаСШАКир СтармерЯн ГагинБорис ДжонсонНАТО
 
 
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