https://ria.ru/20250118/erdogan-1994391700.html

Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части

Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части - РИА Новости, 18.01.2025

Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части

Сирию намеревались расколоть на три части, но эти планы удалось сорвать, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:51:00+03:00

2025-01-18T17:51:00+03:00

2025-01-18T17:51:00+03:00

в мире

сирия

турция

адана (провинция)

реджеп тайип эрдоган

башар асад

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СТАМБУЛ, 18 янв - РИА Новости. Сирию намеревались расколоть на три части, но эти планы удалось сорвать, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы ценим усилия новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности САР. Был предотвращен план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко "проглотить", - заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане. При этом он не уточнил, кто именно вынашивал такие планы в отношении Сирии. Эрдоган вновь отметил, что турецкие власти приветствуют добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но при этом воздерживаются от принуждения граждан САР к возвращению. Источник в минобороны Турции сообщал 9 января гостелеканалу TRT Haber, что турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не сложит оружие. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992769942.html

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турция

адана (провинция)

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в мире, сирия, турция, адана (провинция), реджеп тайип эрдоган, башар асад, рабочая партия курдистана