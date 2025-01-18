https://ria.ru/20250118/dtp-1994396860.html

Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге

Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2025

Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге

Девочка и ее мать погибли при падении машины марки Mercedes в Обводный канал в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:01:00+03:00

2025-01-18T19:01:00+03:00

2025-01-18T20:10:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

mercedes

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Девочка и ее мать погибли при падении машины марки Mercedes в Обводный канал в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. "В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС из автомобиля была извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии, ее 37-летняя мать, водитель автомобиля, была в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась", — говорится в заявлении.Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Авария произошла в субботу в 13:29 у дома № 72 на набережной Обводного канала. По данным регионального главка МВД, автомобиль марки Skoda столкнулся с Mercedes, после чего последний перелетел бордюр, сбил решетку ограждения набережной и упал в воду.Прокуратура Московского района города устанавливает все обстоятельства произошедшего. Она также проверяет информацию об отключении светофоров в момент ДТП.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html

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Кадры падения автомобиля в Обводный канал Кадры падения автомобиля в Обводный канал 2025-01-18T19:01 true PT0M15S

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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mercedes, министерство внутренних дел рф (мвд россии)