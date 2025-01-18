https://ria.ru/20250118/dtp-1994396860.html
Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге
Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2025
Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге
Девочка и ее мать погибли при падении машины марки Mercedes в Обводный канал в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:01:00+03:00
2025-01-18T19:01:00+03:00
2025-01-18T20:10:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
mercedes
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Девочка и ее мать погибли при падении машины марки Mercedes в Обводный канал в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. "В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС из автомобиля была извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии, ее 37-летняя мать, водитель автомобиля, была в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась", — говорится в заявлении.Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".Авария произошла в субботу в 13:29 у дома № 72 на набережной Обводного канала. По данным регионального главка МВД, автомобиль марки Skoda столкнулся с Mercedes, после чего последний перелетел бордюр, сбил решетку ограждения набережной и упал в воду.Прокуратура Московского района города устанавливает все обстоятельства произошедшего. Она также проверяет информацию об отключении светофоров в момент ДТП.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html
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Кадры падения автомобиля в Обводный канал
Кадры падения автомобиля в Обводный канал
2025-01-18T19:01
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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), mercedes, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Mercedes, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Девочка и ее мать погибли в ДТП в Петербурге
Девочка и ее мать погибли при падении авто в Обводный канал в Петербурге