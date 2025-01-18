https://ria.ru/20250118/dtp-1994386797.html

Прокуратура проверит, работали ли светофоры в районе ДТП в Петербурге

Прокуратура проверит, работали ли светофоры в районе ДТП в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2025

Прокуратура проверит, работали ли светофоры в районе ДТП в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит, работали ли светофоры в районе ДТП в Московском районе, где Mercedes упал в Обводный канал после того, как с ним... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:00:00+03:00

2025-01-18T17:00:00+03:00

2025-01-18T17:00:00+03:00

происшествия

авто

санкт-петербург

фонтанка (река)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

skoda auto

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга проверит, работали ли светофоры в районе ДТП в Московском районе, где Mercedes упал в Обводный канал после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, сообщило надзорное ведомство. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала об аварии, которая произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал. В настоящее время из салона автомобиля, который подняли из воды автокраном, извлечена девушка, там же обнаружен человек без признаков жизни, уточняло ГУМВД. Как сообщает городское надзорное ведомство, прокуратура Московского района контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения "по факту смертельного ДТП на Обводном канале". "В связи с информацией об отключении светофоров в момент аварии прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности уполномоченных органов", – говорится в сообщении. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку также упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html

https://ria.ru/20250115/peterburg-1993926729.html

санкт-петербург

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Кадры падения автомобиля в Обводный канал Кадры падения автомобиля в Обводный канал 2025-01-18T17:00 true PT0M15S

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происшествия, авто, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), skoda auto, mercedes, skoda octavia