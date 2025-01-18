https://ria.ru/20250118/dtp-1994383716.html
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни - РИА Новости, 18.01.2025
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни
По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:39:00+03:00
2025-01-18T16:39:00+03:00
2025-01-18T16:58:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
фонтанка (река)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994386108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_467840fdb1c3dcdbcd5be33878fb0f23.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, также из машины извлечена девушка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство, авария произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал. "Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни", – говорится в сообщении.Как отмечают в ГУМВД, также из автомобиля извлекли девушку. Жива она или нет, пока не уточняется. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html
https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html
санкт-петербург
фонтанка (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994386108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a36512c01eb9af0b48e2b9f92d38060.jpg
Mercedes упал в Обводный канал в Петербурге. Видео с камеры наблюдения
Mercedes, который упал в Обводный канал в Петербурге, достали из воды, в салоне найден человек без признаков жизни, сообщили в полиции.
2025-01-18T16:39
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни
В салоне упавшего в Обводный канал Mercedes нашли человека без признаков жизни