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В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни - РИА Новости, 18.01.2025
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16:39 18.01.2025 (обновлено: 16:58 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/dtp-1994383716.html
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни - РИА Новости, 18.01.2025
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни
По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:39:00+03:00
2025-01-18T16:58:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
фонтанка (река)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, также из машины извлечена девушка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство, авария произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал. "Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни", – говорится в сообщении.Как отмечают в ГУМВД, также из автомобиля извлекли девушку. Жива она или нет, пока не уточняется. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html
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санкт-петербург
фонтанка (река)
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
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Mercedes упал в Обводный канал в Петербурге. Видео с камеры наблюдения
Mercedes, который упал в Обводный канал в Петербурге, достали из воды, в салоне найден человек без признаков жизни, сообщили в полиции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни

В салоне упавшего в Обводный канал Mercedes нашли человека без признаков жизни

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, также из машины извлечена девушка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информировало ведомство, авария произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал.
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"Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, также из автомобиля извлекли девушку. Жива она или нет, пока не уточняется.
В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФонтанка (река)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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