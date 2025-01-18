https://ria.ru/20250118/dtp-1994383716.html

В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни

В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни - РИА Новости, 18.01.2025

В упавшей в канал в Петербурге машине нашли человека без признаков жизни

По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:39:00+03:00

2025-01-18T16:39:00+03:00

2025-01-18T16:58:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

фонтанка (река)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. По предварительным данным, человек без признаков жизни обнаружен в салоне Mercedes, который упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, также из машины извлечена девушка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информировало ведомство, авария произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал. "Автокраном автомобиль извлечен из воды. В автомобиле находился человек без признаков жизни", – говорится в сообщении.Как отмечают в ГУМВД, также из автомобиля извлекли девушку. Жива она или нет, пока не уточняется. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html

https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html

санкт-петербург

фонтанка (река)

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Mercedes упал в Обводный канал в Петербурге. Видео с камеры наблюдения Mercedes, который упал в Обводный канал в Петербурге, достали из воды, в салоне найден человек без признаков жизни, сообщили в полиции. 2025-01-18T16:39 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)