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Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/dnr-1994332979.html
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 18.01.2025
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:05:00+03:00
2025-01-18T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в Удачное, расположенное в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населенного пункта от нацистской оккупации", - сказал Рогов. По его словам, через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
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донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Красноармейск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов

Рогов: российские войска начали бои за освобождение села Удачное на западе ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска вошли в Удачное, расположенное в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населенного пункта от нацистской оккупации", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"
08:00
По его словам, через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьКрасноармейскВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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