https://ria.ru/20250118/dnr-1994332979.html
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 18.01.2025
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:05:00+03:00
2025-01-18T08:05:00+03:00
2025-01-18T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
красноармейск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в Удачное, расположенное в нескольких километрах от границы ДНР с Днепропетровской областью. Сейчас в восточной части села идут боевые действия за освобождение населенного пункта от нацистской оккупации", - сказал Рогов. По его словам, через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, днепропетровская область, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР, заявил Рогов
Рогов: российские войска начали бои за освобождение села Удачное на западе ДНР