Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 18.01.2025 (обновлено: 14:40 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/dagestan-1994348479.html
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане - РИА Новости, 18.01.2025
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане
Пациента, умершего в реабилитационно-наркологическом центре в Каспийске, перед смертью избил местный сотрудник, сообщили в пресс-службе главка Следственного... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:12:00+03:00
2025-01-18T14:40:00+03:00
происшествия
россия
каспийск
республика дагестан
су ск по республике дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Пациента, умершего в реабилитационно-наркологическом центре в Каспийске, перед смертью избил местный сотрудник, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника реабилитационного центра "Аманат", подозреваемого в незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в релизе. Мужчину 1987 года рождения обнаружили мертвым 13 января. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о реабилитационно-наркологическом центре "Аманат", который специализируется на лечении наркомании, алкоголизма и игровой зависимости. По данным следствия, вечером 12 января сотрудник центра вместо того, чтобы сообщить в скорую помощь о пациенте, который нуждается в медицинской помощи, связал его и избил, чтобы пресечь агрессию со стороны мужчины. От полученных травм тот через некоторое время умер.
https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html
россия
каспийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, каспийск, республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Россия, Каспийск, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане

СК: пациента центра для наркозависимых в Каспийске избили перед смертью

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Пациента, умершего в реабилитационно-наркологическом центре в Каспийске, перед смертью избил местный сотрудник, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника реабилитационного центра "Аманат", подозреваемого в незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в релизе.
Мужчину 1987 года рождения обнаружили мертвым 13 января. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о реабилитационно-наркологическом центре "Аманат", который специализируется на лечении наркомании, алкоголизма и игровой зависимости.
По данным следствия, вечером 12 января сотрудник центра вместо того, чтобы сообщить в скорую помощь о пациенте, который нуждается в медицинской помощи, связал его и избил, чтобы пресечь агрессию со стороны мужчины. От полученных травм тот через некоторое время умер.
Многоквартирный дом по улице Октябрьская в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Свердловской области избили девушку — фельдшера скорой помощи
3 января, 22:05
 
ПроисшествияРоссияКаспийскРеспублика ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала