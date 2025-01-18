https://ria.ru/20250118/dagestan-1994348479.html
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане - РИА Новости, 18.01.2025
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане
Пациента, умершего в реабилитационно-наркологическом центре в Каспийске, перед смертью избил местный сотрудник, сообщили в пресс-службе главка Следственного... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:12:00+03:00
2025-01-18T11:12:00+03:00
2025-01-18T14:40:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Пациента, умершего в реабилитационно-наркологическом центре в Каспийске, перед смертью избил местный сотрудник, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника реабилитационного центра "Аманат", подозреваемого в незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в релизе. Мужчину 1987 года рождения обнаружили мертвым 13 января. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о реабилитационно-наркологическом центре "Аманат", который специализируется на лечении наркомании, алкоголизма и игровой зависимости. По данным следствия, вечером 12 января сотрудник центра вместо того, чтобы сообщить в скорую помощь о пациенте, который нуждается в медицинской помощи, связал его и избил, чтобы пресечь агрессию со стороны мужчины. От полученных травм тот через некоторое время умер.
https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, каспийск, республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Россия, Каспийск, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
Появились подробности смерти пациента реабилитационного центра в Дагестане
СК: пациента центра для наркозависимых в Каспийске избили перед смертью
МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости.
Пациента, умершего в реабилитационно-наркологическом центре в Каспийске, перед смертью избил местный сотрудник, сообщили в пресс-службе
главка Следственного комитета по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника реабилитационного центра "Аманат", подозреваемого в незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в релизе.
Мужчину 1987 года рождения обнаружили мертвым 13 января. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о реабилитационно-наркологическом центре "Аманат", который специализируется на лечении наркомании, алкоголизма и игровой зависимости.
По данным следствия, вечером 12 января сотрудник центра вместо того, чтобы сообщить в скорую помощь о пациенте, который нуждается в медицинской помощи, связал его и избил, чтобы пресечь агрессию со стороны мужчины. От полученных травм тот через некоторое время умер.