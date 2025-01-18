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Эксперт рассказал о реакции США на вступление Индонезии в БРИКС - РИА Новости, 18.01.2025
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08:48 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/brics-1994335206.html
Эксперт рассказал о реакции США на вступление Индонезии в БРИКС
Эксперт рассказал о реакции США на вступление Индонезии в БРИКС - РИА Новости, 18.01.2025
Эксперт рассказал о реакции США на вступление Индонезии в БРИКС
Превращение Индонезии, важнейшей страны Юго-Восточной Азии, в полноправного члена БРИКС в январе 2025 года очень напугало Соединенные Штаты, которые будут... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:48:00+03:00
2025-01-18T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Превращение Индонезии, важнейшей страны Юго-Восточной Азии, в полноправного члена БРИКС в январе 2025 года очень напугало Соединенные Штаты, которые будут использовать против этого и других представителей объединения свои типичные приемы дестабилизации, высказал мнение в разговоре с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар. "Теперь Индонезия вступила в БРИКС как полноправный член. США ужасает то, что самая важная страна Юго-Восточной Азии, зоны бурного роста, теперь полноправный член БРИКС с правом голоса как у изначальных членов", - сказал собеседник. Он полагает, что Индонезия, другие члены БРИКС, а также заинтересованные в сближении с БРИКС, включая Турцию, будут целью деятельности американских спецслужб, стремящихся подорвать это объединение. "Все эти страны будут целью... кампаний по дестабилизации, попыток "цветных революций", гибридных атак разных видов, потому что они угроза для продолжения доминирования (американской) империи, особенно в мировой финансовой системе", - объяснил Эскобар. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
https://ria.ru/20241216/logistika-1988815745.html
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в мире, индонезия, юго-восточная азия, сша, брикс
В мире, Индонезия, Юго-Восточная Азия, США, БРИКС
Эксперт рассказал о реакции США на вступление Индонезии в БРИКС

Аналитик Эскобар: превращение Индонезии в полноправного члена БРИКС испугало США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Превращение Индонезии, важнейшей страны Юго-Восточной Азии, в полноправного члена БРИКС в январе 2025 года очень напугало Соединенные Штаты, которые будут использовать против этого и других представителей объединения свои типичные приемы дестабилизации, высказал мнение в разговоре с РИА Новости журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Теперь Индонезия вступила в БРИКС как полноправный член. США ужасает то, что самая важная страна Юго-Восточной Азии, зоны бурного роста, теперь полноправный член БРИКС с правом голоса как у изначальных членов", - сказал собеседник.
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Он полагает, что Индонезия, другие члены БРИКС, а также заинтересованные в сближении с БРИКС, включая Турцию, будут целью деятельности американских спецслужб, стремящихся подорвать это объединение.
"Все эти страны будут целью... кампаний по дестабилизации, попыток "цветных революций", гибридных атак разных видов, потому что они угроза для продолжения доминирования (американской) империи, особенно в мировой финансовой системе", - объяснил Эскобар.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.
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