https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994330154.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:44:00+03:00

2025-01-18T06:44:00+03:00

2025-01-18T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 23.35, ее отменили спустя семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994328901.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор)