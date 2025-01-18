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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994330154.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:44:00+03:00
2025-01-18T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 23.35, ее отменили спустя семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994328901.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 23.35, ее отменили спустя семь часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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