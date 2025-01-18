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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:44:00+03:00
2025-01-18T06:44:00+03:00
2025-01-18T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в пятницу в 23.35, ее отменили спустя семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА