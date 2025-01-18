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"Золотые" пляжи Анапы сложно восстановить до лета, заявили в РАН - РИА Новости, 18.01.2025
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03:30 18.01.2025 (обновлено: 10:23 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/anapa-1994325468.html
"Золотые" пляжи Анапы сложно восстановить до лета, заявили в РАН
"Золотые" пляжи Анапы сложно восстановить до лета, заявили в РАН - РИА Новости, 18.01.2025
"Золотые" пляжи Анапы сложно восстановить до лета, заявили в РАН
Дефицит песка на морском берегу в районе Анапы был и до разлива мазута, поэтому быстро найти наиболее подходящий для курорта кварцевый песок и успеть... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:30:00+03:00
2025-01-18T10:23:00+03:00
анапа
керченский пролив
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дефицит песка на морском берегу в районе Анапы был и до разлива мазута, поэтому быстро найти наиболее подходящий для курорта кварцевый песок и успеть восстановить пляжи будет крайне сложно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко. "Сейчас большая проблема, что песок с пляжей, который приходится забирать, - это кварцевый песок, шикарный, самой нужной размерности, и мы его теряем, а восполнить его очень сложно. Эта проблема – дефицит песка – существовала даже до разлива, в результате этого берег отступал, особенно в районе Витязево, Джемете, и до сих пор не придумали, как ее решать. Найти песок нужного качества и размера – это очень сложно и дорого", – сказал Крыленко. По словам эксперта, для восстановления пляжей Анапы после очистки от мазута не подойдет песок со дна моря. Он также отметил, что после обжига загрязненного грунта в ходе утилизации мазута структура кварца, а тем более ракушки может нарушиться, и "это будет уже не тот песок, что забирали с пляжей". Он выразил сомнения, что полностью восстановить "золотые" пляжи Анапы удастся до начала курортного сезона, потому что песок для пополнения пляжей должен быть определенного размера, иначе слишком мелкие песчинки будет уносить ветром в город или течением в море. "Море перераспределяет песок вдоль берега, и оно его частично выровняет, но понятно, что отступание берега будет, особенно в центре Анапы. Там уже обнажились нижележащие отложения – более илистый и увлажненный песок, и на нем, конечно, лежать будет некомфортно. Живая природа – птицы, растительность – восстановятся относительно быстро, а восстановление пляжей - вопрос долговременный, потому что песок накапливался тысячи лет. Эту проблему так быстро не решить, нужны нестандартные и срочные меры", – добавил Крыленко. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html
https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html
анапа
керченский пролив
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анапа, керченский пролив, россия, российская академия наук
Анапа, Керченский пролив, Россия, Российская академия наук
"Золотые" пляжи Анапы сложно восстановить до лета, заявили в РАН

Эколог Крыленко: золотые пляжи Анапы сложно восстановить из-за дефицита песка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Дефицит песка на морском берегу в районе Анапы был и до разлива мазута, поэтому быстро найти наиболее подходящий для курорта кварцевый песок и успеть восстановить пляжи будет крайне сложно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.
"Сейчас большая проблема, что песок с пляжей, который приходится забирать, - это кварцевый песок, шикарный, самой нужной размерности, и мы его теряем, а восполнить его очень сложно. Эта проблема – дефицит песка – существовала даже до разлива, в результате этого берег отступал, особенно в районе Витязево, Джемете, и до сих пор не придумали, как ее решать. Найти песок нужного качества и размера – это очень сложно и дорого", – сказал Крыленко.
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По словам эксперта, для восстановления пляжей Анапы после очистки от мазута не подойдет песок со дна моря. Он также отметил, что после обжига загрязненного грунта в ходе утилизации мазута структура кварца, а тем более ракушки может нарушиться, и "это будет уже не тот песок, что забирали с пляжей".
Он выразил сомнения, что полностью восстановить "золотые" пляжи Анапы удастся до начала курортного сезона, потому что песок для пополнения пляжей должен быть определенного размера, иначе слишком мелкие песчинки будет уносить ветром в город или течением в море.
"Море перераспределяет песок вдоль берега, и оно его частично выровняет, но понятно, что отступание берега будет, особенно в центре Анапы. Там уже обнажились нижележащие отложения – более илистый и увлажненный песок, и на нем, конечно, лежать будет некомфортно. Живая природа – птицы, растительность – восстановятся относительно быстро, а восстановление пляжей - вопрос долговременный, потому что песок накапливался тысячи лет. Эту проблему так быстро не решить, нужны нестандартные и срочные меры", – добавил Крыленко.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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АнапаКерченский проливРоссияРоссийская академия наук
 
 
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