https://ria.ru/20250117/zoopark-1994105451.html

Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам

Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам - РИА Новости, 17.01.2025

Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в Telegram-канале, что приехала в краснодарский "Сафари-парк" и вместе с ее рабочей группой... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:07:00+03:00

2025-01-17T03:07:00+03:00

2025-01-17T03:07:00+03:00

краснодар

анапа

керченский пролив

светлана акулова

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989935716_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_36326537d7550f50225ff35a7d368b11.jpg

КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в Telegram-канале, что приехала в краснодарский "Сафари-парк" и вместе с ее рабочей группой дала рекомендации по улучшению восстановления и содержания пострадавших от мазута птиц. "Сегодня состоялась поездка в карантинную зону зоопарка "Сафари парк" в Краснодаре… Совместно со специалистами Московского зоопарка мною был осуществлён детальный осмотр условий содержания птиц, а также проведена проверка всех представленных документов от руководства зоопарка. По итогам осмотра нами были доведены до сведения руководства зоопарка рекомендации для улучшения и оптимизации условий содержания и реабилитации птиц, которые следует принять к исполнению", - написала Акулова. Она уточнила, что в субботу запланирован повторный визит в зоопарк уже для оценки и контроля над выполнением рекомендаций. В минувшие выходные, по данным властей, в "Сафари-парк" привезли новую партию пострадавших птиц - 93 пернатых из Анапы. А в среду специалисты добавили, что уже 45% птиц готовы вернуться в естественную среду обитания. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html

https://ria.ru/20250115/mazut-1993809489.html

краснодар

анапа

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, анапа, керченский пролив, светлана акулова, московский зоопарк