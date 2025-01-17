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Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам - РИА Новости, 17.01.2025
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03:07 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/zoopark-1994105451.html
Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам
Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам - РИА Новости, 17.01.2025
Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в Telegram-канале, что приехала в краснодарский "Сафари-парк" и вместе с ее рабочей группой... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:07:00+03:00
2025-01-17T03:07:00+03:00
краснодар
анапа
керченский пролив
светлана акулова
московский зоопарк
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КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в Telegram-канале, что приехала в краснодарский "Сафари-парк" и вместе с ее рабочей группой дала рекомендации по улучшению восстановления и содержания пострадавших от мазута птиц. "Сегодня состоялась поездка в карантинную зону зоопарка "Сафари парк" в Краснодаре… Совместно со специалистами Московского зоопарка мною был осуществлён детальный осмотр условий содержания птиц, а также проведена проверка всех представленных документов от руководства зоопарка. По итогам осмотра нами были доведены до сведения руководства зоопарка рекомендации для улучшения и оптимизации условий содержания и реабилитации птиц, которые следует принять к исполнению", - написала Акулова. Она уточнила, что в субботу запланирован повторный визит в зоопарк уже для оценки и контроля над выполнением рекомендаций. В минувшие выходные, по данным властей, в "Сафари-парк" привезли новую партию пострадавших птиц - 93 пернатых из Анапы. А в среду специалисты добавили, что уже 45% птиц готовы вернуться в естественную среду обитания. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html
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краснодар, анапа, керченский пролив, светлана акулова, московский зоопарк
Краснодар, Анапа, Керченский пролив, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Глава Московского зоопарка посетила Кубань для помощи пострадавшим птицам

Светлана Акулова посетила Кубань для помощи пострадавшим от мазута птицам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в Telegram-канале, что приехала в краснодарский "Сафари-парк" и вместе с ее рабочей группой дала рекомендации по улучшению восстановления и содержания пострадавших от мазута птиц.
"Сегодня состоялась поездка в карантинную зону зоопарка "Сафари парк" в Краснодаре… Совместно со специалистами Московского зоопарка мною был осуществлён детальный осмотр условий содержания птиц, а также проведена проверка всех представленных документов от руководства зоопарка. По итогам осмотра нами были доведены до сведения руководства зоопарка рекомендации для улучшения и оптимизации условий содержания и реабилитации птиц, которые следует принять к исполнению", - написала Акулова.
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Вчера, 22:45
Она уточнила, что в субботу запланирован повторный визит в зоопарк уже для оценки и контроля над выполнением рекомендаций.
В минувшие выходные, по данным властей, в "Сафари-парк" привезли новую партию пострадавших птиц - 93 пернатых из Анапы. А в среду специалисты добавили, что уже 45% птиц готовы вернуться в естественную среду обитания.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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КраснодарАнапаКерченский проливСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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