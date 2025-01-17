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Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья
Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья - РИА Новости, 17.01.2025
Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья
Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет, рассказал РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:17:00+03:00
2025-01-17T02:17:00+03:00
2025-01-17T02:17:00+03:00
ипотека
эльман мехтиев
недвижимость
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что эта активность вызвала рост продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. При ухудшении финансового положения заемщиков цена такого жилья, как правило, не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. “Это создает риски "тикающей бомбы" для банков, специализирующихся на подобных продуктах", - полагает финансист.По его словам, понимая это, Банк России постепенно сокращал выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, а с января этого года действует стандарт ипотечного кредитования, вводящий дополнительные ограничения, направленные как на защиту заемщиков, так и банков.
https://ria.ru/20241210/ipoteka-1988287302.html
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ипотека, эльман мехтиев, недвижимость
Ипотека, Эльман Мехтиев, Недвижимость
Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья
Финансист Мехтиев назвал риском для рынка недвижимости ипотеку с низким взносом