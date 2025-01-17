https://ria.ru/20250117/zhile-1994100423.html

Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья

Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья - РИА Новости, 17.01.2025

Россиян предупредили о “бомбе” из-за льготной продажи жилья

Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет, рассказал РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:17:00+03:00

2025-01-17T02:17:00+03:00

2025-01-17T02:17:00+03:00

ипотека

эльман мехтиев

недвижимость

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.Он напомнил, что эта активность вызвала рост продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. При ухудшении финансового положения заемщиков цена такого жилья, как правило, не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. “Это создает риски "тикающей бомбы" для банков, специализирующихся на подобных продуктах", - полагает финансист.По его словам, понимая это, Банк России постепенно сокращал выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, а с января этого года действует стандарт ипотечного кредитования, вводящий дополнительные ограничения, направленные как на защиту заемщиков, так и банков.

https://ria.ru/20241210/ipoteka-1988287302.html

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2025

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ипотека, эльман мехтиев, недвижимость