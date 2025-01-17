https://ria.ru/20250117/zavod-1994211751.html
Завод по переработке морских водорослей откроют в Карелии в этом году
Завод по переработке морских водорослей откроют в Карелии в этом году - РИА Новости, 17.01.2025
Завод по переработке морских водорослей откроют в Карелии в этом году
В поселке Березовка Республики Карелия завершают монтаж стеновых панелей и кровли двух цехов нового высокотехнологического предприятия по переработке... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:08:00+03:00
2025-01-17T15:08:00+03:00
2025-01-17T15:08:00+03:00
республика карелия
экономика
тверская область
артур парфенчиков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В поселке Березовка Республики Карелия завершают монтаж стеновых панелей и кровли двух цехов нового высокотехнологического предприятия по переработке водорослей, запуск предприятия назначен на текущий год, сообщает пресс-служба правительства региона. Компания "Биомедицинские инновационные технологии" запустит на заводе инновационное производство БАДов, косметики и детского питания из ламинарии и фукуса, которые компания добывает в Белом море. Производственное оборудование уже приобретено у китайских производителей. Его монтаж начнут в ближайшее время. БАДы и косметическая продукция для Карелии являются новым направлением, но у региона присутствует большой потенциал благодаря наличию уникальных биоресурсов. Запасы бурых водорослей в Белом море исчисляются тысячами тонн, но этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность инвесторам развивать новые проекты. "У нас в Карелии в последние годы добывается чуть больше тысячи тонн. Можем добывать значительно больше (водорослей – ред.). Причем, наши водоросли уникальны по своему химическому составу. В основном сегодня добываем фукус, в том числе тот, который выбрасывается штормами. И понятно, здесь перспективы очень серьезные и для пищевой промышленности, и для медицины", - сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Он отметил, что данный завод достаточно большой и будет перерабатывать 500 тонн в год водорослей. По итогам сезона сбора и заготовки водорослей карельскими компаниями и предпринимателями в 2024 году добыто 1 118 тонн морских водорослей, из которых 961 тонна фукуса. Компания "Биомедицинские инновационные технологии" ранее направляла сырье на переработку в Тверскую область. После запуска нового завода часть действующего производства будет перенесена в Карелию. Это позволит снизить издержки на логистику и расширить ассортимент производимой продукции. "Мы идем с опережением графика, я уже главе республики рассказывал о том, что на текущий момент мы находимся в здании склада, 90% готовность, то есть нам осталось закрыть проемы, запустить тепло и здание будет функционировать. Поодаль там находится основное здание производства. Идем мы с большим опережением. Во втором квартале в конце мы сдадимся", - рассказал собственник компании Анатолий Хитров. Он добавил, что предприятие обеспечит рабочими местами больше 100 человек. Здание завода строится по концессионному соглашению. То есть собственность на объекты недвижимости будет принадлежать республике. В рамках федерального механизма поддержки инвестиций осуществляется подключение объекта к электрическим сетям, централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. В этом году предприятие планирует получить статус резидента ТОСЭР "Кондопога", это позволит применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество, страховым взносам.
республика карелия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, экономика, тверская область, артур парфенчиков
Республика Карелия, Экономика, Тверская область, Артур Парфенчиков
Завод по переработке морских водорослей откроют в Карелии в этом году
Завод по переработке морских водорослей введут в Карелии в 2025 году
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В поселке Березовка Республики Карелия завершают монтаж стеновых панелей и кровли двух цехов нового высокотехнологического предприятия по переработке водорослей, запуск предприятия назначен на текущий год, сообщает пресс-служба правительства региона.
Компания "Биомедицинские инновационные технологии" запустит на заводе инновационное производство БАДов, косметики и детского питания из ламинарии и фукуса, которые компания добывает в Белом море
. Производственное оборудование уже приобретено у китайских производителей. Его монтаж начнут в ближайшее время.
БАДы и косметическая продукция для Карелии являются новым направлением, но у региона присутствует большой потенциал благодаря наличию уникальных биоресурсов. Запасы бурых водорослей в Белом море исчисляются тысячами тонн, но этот потенциал в значительной степени не осваивается, что создает возможность инвесторам развивать новые проекты.
«
"У нас в Карелии в последние годы добывается чуть больше тысячи тонн. Можем добывать значительно больше (водорослей – ред.). Причем, наши водоросли уникальны по своему химическому составу. В основном сегодня добываем фукус, в том числе тот, который выбрасывается штормами. И понятно, здесь перспективы очень серьезные и для пищевой промышленности, и для медицины", - сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
.
Он отметил, что данный завод достаточно большой и будет перерабатывать 500 тонн в год водорослей.
По итогам сезона сбора и заготовки водорослей карельскими компаниями и предпринимателями в 2024 году добыто 1 118 тонн морских водорослей, из которых 961 тонна фукуса. Компания "Биомедицинские инновационные технологии" ранее направляла сырье на переработку в Тверскую область
. После запуска нового завода часть действующего производства будет перенесена в Карелию. Это позволит снизить издержки на логистику и расширить ассортимент производимой продукции.
"Мы идем с опережением графика, я уже главе республики рассказывал о том, что на текущий момент мы находимся в здании склада, 90% готовность, то есть нам осталось закрыть проемы, запустить тепло и здание будет функционировать. Поодаль там находится основное здание производства. Идем мы с большим опережением. Во втором квартале в конце мы сдадимся", - рассказал собственник компании Анатолий Хитров.
Он добавил, что предприятие обеспечит рабочими местами больше 100 человек.
Здание завода строится по концессионному соглашению. То есть собственность на объекты недвижимости будет принадлежать республике. В рамках федерального механизма поддержки инвестиций осуществляется подключение объекта к электрическим сетям, централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
В этом году предприятие планирует получить статус резидента ТОСЭР "Кондопога", это позволит применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество, страховым взносам.