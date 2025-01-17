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В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом - РИА Новости, 17.01.2025
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09:06 17.01.2025 (обновлено: 13:42 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/zatseping-1994121782.html
В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом
В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом - РИА Новости, 17.01.2025
В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом
Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил в интервью РИА Новости первый замруководителя Западного... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил в интервью РИА Новости первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виктор Козлов."Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это (зацепинг. — Прим. ред.) занятие", — сказал он.По его словам, чтобы дети перестали залезать на крыши вагонов, дергать пантографы и вместо этого нашли себе безопасные увлечения, необходимо задействовать профилактические субъекты органов.За 2024-й из-за зацепинга погибли 25 несовершеннолетних, что в 2,5 раза превысило число жертв за предыдущий год. Считалось, что подобными увлечениями чаще занимаются дети, которые не получают должного внимания со стороны родителей. Анализ показал, что среди 25 погибших лишь один ребенок был из неблагополучной семьи. Также растет число погибших в возрасте от десяти до 14 лет, заключил Козлов.
https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом

СК призвал ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил в интервью РИА Новости первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виктор Козлов.
"Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это (зацепинг. — Прим. ред.) занятие", — сказал он.
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По его словам, чтобы дети перестали залезать на крыши вагонов, дергать пантографы и вместо этого нашли себе безопасные увлечения, необходимо задействовать профилактические субъекты органов.
За 2024-й из-за зацепинга погибли 25 несовершеннолетних, что в 2,5 раза превысило число жертв за предыдущий год. Считалось, что подобными увлечениями чаще занимаются дети, которые не получают должного внимания со стороны родителей. Анализ показал, что среди 25 погибших лишь один ребенок был из неблагополучной семьи. Также растет число погибших в возрасте от десяти до 14 лет, заключил Козлов.
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