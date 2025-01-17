https://ria.ru/20250117/zatseping-1994121782.html

В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом

В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом - РИА Новости, 17.01.2025

В СК рассказали, как нужно бороться с зацепингом

Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил в интервью РИА Новости первый замруководителя Западного... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:06:00+03:00

2025-01-17T09:06:00+03:00

2025-01-17T13:42:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982814791_0:206:3276:2048_1920x0_80_0_0_475fb7f0c2760642c0cf8cfca8fbac30.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Для борьбы с зацепингом нужно ужесточить ответственность за вовлечение в него подростков, заявил в интервью РИА Новости первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Виктор Козлов."Немаловажным видится вопрос ужесточения ответственности за вовлечение подростков в это (зацепинг. — Прим. ред.) занятие", — сказал он.По его словам, чтобы дети перестали залезать на крыши вагонов, дергать пантографы и вместо этого нашли себе безопасные увлечения, необходимо задействовать профилактические субъекты органов.За 2024-й из-за зацепинга погибли 25 несовершеннолетних, что в 2,5 раза превысило число жертв за предыдущий год. Считалось, что подобными увлечениями чаще занимаются дети, которые не получают должного внимания со стороны родителей. Анализ показал, что среди 25 погибших лишь один ребенок был из неблагополучной семьи. Также растет число погибших в возрасте от десяти до 14 лет, заключил Козлов.

https://ria.ru/20210825/sud-1747153496.html

https://ria.ru/20250117/zatseping-1994111883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия