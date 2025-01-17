https://ria.ru/20250117/zatseping-1994111883.html

Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело

Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело - РИА Новости, 17.01.2025

Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело

Против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:05:00+03:00

2025-01-17T06:05:00+03:00

2025-01-17T06:05:00+03:00

происшествия

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. Он напомнил, что в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вовлек подростка 2007 года рождения в "зацепинг". В ходе следствия было установлено, что это не был не единственный ребенок, которого преступник вовлекал в опасное занятие. "Также в ходе расследования было установлено, что в период времени с октября по ноябрь 2024 года Громов убедил несовершеннолетнюю девочку в безопасности зацепинга… Несовершеннолетняя забралась на крышу электропоезда "Ласточка", но в какой-то момент потеряла равновесие и упала, получив травмы, несовместимые с жизнью", - сказал Козлов, добавив, что по данному факту возбудили новое уголовное дело. Оба дела были соединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, расследование продолжается, заключил Козлов.

https://ria.ru/20250117/khabarovsk-1994111752.html

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия