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Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело - РИА Новости, 17.01.2025
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06:05 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/zatseping-1994111883.html
Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело
Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело - РИА Новости, 17.01.2025
Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело
Против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:05:00+03:00
2025-01-17T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. Он напомнил, что в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вовлек подростка 2007 года рождения в "зацепинг". В ходе следствия было установлено, что это не был не единственный ребенок, которого преступник вовлекал в опасное занятие. "Также в ходе расследования было установлено, что в период времени с октября по ноябрь 2024 года Громов убедил несовершеннолетнюю девочку в безопасности зацепинга… Несовершеннолетняя забралась на крышу электропоезда "Ласточка", но в какой-то момент потеряла равновесие и упала, получив травмы, несовместимые с жизнью", - сказал Козлов, добавив, что по данному факту возбудили новое уголовное дело. Оба дела были соединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, расследование продолжается, заключил Козлов.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело

СК: против мужчины, вовлекавшего детей в "зацепинг", возбудили новое дело

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Против мужчины, который в Москве и Подмосковье в течение нескольких лет вовлекал детей в "зацепинг", возбудили новое уголовное дело после смерти одной из несовершеннолетних, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
Он напомнил, что в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который вовлек подростка 2007 года рождения в "зацепинг". В ходе следствия было установлено, что это не был не единственный ребенок, которого преступник вовлекал в опасное занятие.
"Также в ходе расследования было установлено, что в период времени с октября по ноябрь 2024 года Громов убедил несовершеннолетнюю девочку в безопасности зацепинга… Несовершеннолетняя забралась на крышу электропоезда "Ласточка", но в какой-то момент потеряла равновесие и упала, получив травмы, несовместимые с жизнью", - сказал Козлов, добавив, что по данному факту возбудили новое уголовное дело.
Оба дела были соединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу, расследование продолжается, заключил Козлов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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