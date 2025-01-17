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Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС - РИА Новости, 17.01.2025

Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:06:00+03:00

2025-01-17T14:06:00+03:00

2025-01-17T14:50:00+03:00

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

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польша

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте."Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", — говорится в публикации.Кроме того, ведомство приостановило сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Евросоюза. "Наиболее вероятным путем его возникновения (ящура. — Прим. ред.) является маршрут Украина — Польша — Германия", — уточнили в Россельхознадзоре.Ведомство считает одной из причин появления ящура бесконтрольное движение скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.

https://ria.ru/20250114/es-1993736999.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, экономика, еврокомиссия, польша, украина