Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС
Коровы на животноводческой ферме. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте.
"Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", — говорится в публикации.
Ящур — острое вирусное заболевание животных, которым болеет и человек. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных особей и продукты его переработки, реже — через мясо.
Кроме того, ведомство приостановило сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Евросоюза.
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"Наиболее вероятным путем его возникновения (ящура. — Прим. ред.) является маршрут Украина — Польша — Германия", — уточнили в Россельхознадзоре.
Ведомство считает одной из причин появления ящура бесконтрольное движение скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.
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