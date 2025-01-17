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Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС - РИА Новости, 17.01.2025
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14:06 17.01.2025 (обновлено: 14:50 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/zapret-1994193595.html
Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС - РИА Новости, 17.01.2025
Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:06:00+03:00
2025-01-17T14:50:00+03:00
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте."Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", — говорится в публикации.Кроме того, ведомство приостановило сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Евросоюза. &quot;Наиболее вероятным путем его возникновения (ящура. — Прим. ред.) является маршрут Украина — Польша — Германия&quot;, — уточнили в Россельхознадзоре.Ведомство считает одной из причин появления ящура бесконтрольное движение скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, экономика, еврокомиссия, польша, украина
Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз, Экономика, Еврокомиссия, Польша, Украина
Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС

© РИА Новости / Виталий БелоусовКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Коровы на животноводческой ферме. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 января запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за угрозы распространения ящура, сообщило ведомство на своем сайте.
"Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", — говорится в публикации.
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Ящур — острое вирусное заболевание животных, которым болеет и человек. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных особей и продукты его переработки, реже — через мясо.

Кроме того, ведомство приостановило сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Евросоюза.
«

"Наиболее вероятным путем его возникновения (ящура. — Прим. ред.) является маршрут Украина — Польша — Германия", — уточнили в Россельхознадзоре.

Ведомство считает одной из причин появления ящура бесконтрольное движение скота и животноводческой продукции через Украину по территории ЕС.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЕвросоюзЭкономикаЕврокомиссияПольшаУкраина
 
 
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