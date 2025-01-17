https://ria.ru/20250117/zaporozhe-1994118305.html
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 17.01.2025
В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:16:00+03:00
2025-01-17T08:16:00+03:00
2025-01-17T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250112/spetsoperatsiya-1993308052.html
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В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров: объекты инфраструктуры повреждены после взрывов