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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Запада"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение десяти украинским бригадам, потери противника составили до 3,3 тысячи военнослужащих,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение десяти украинским бригадам, потери противника составили до 3,3 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортеров М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 января.Кроме того, российские войска уничтожили 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.В МО РФ напомнили, что активными действиями подразделений группировки в течение недели были освобождены населенные пункты Калиново в Харьковской области и Терны в ДНР.
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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область, нато
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Харьковская область, НАТО
Минобороны сообщило о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли до 3300 человек в зоне действий группировки "Запад"