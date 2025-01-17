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Зампреда "Яблока" обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Зампреда "Яблока" обвинили в уклонении от обязанностей иноагента - РИА Новости, 17.01.2025

Зампреда "Яблока" обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Заместителю председателя партии "Яблоко", зампреду псковского регионального отделения Льву Шлосбергу* предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:45:00+03:00

2025-01-17T13:45:00+03:00

2025-01-17T14:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Заместителю председателя партии "Яблоко", зампреду псковского регионального отделения Льву Шлосбергу* предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, он под подпиской о невыезде, сообщило СУСК РФ по Псковской области. Ранее 2 октября 2024 года ведомство информировало о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга*, который получил статус подозреваемого по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). "Следственным отделом по городу Пскову... расследуется уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении. По версии следствия, Шлосберг*, включенный в реестр иностранных агентов, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение соответствующего законодательства, "повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом". Шлосберг* в своем Telegram-канале уточнил, что в рамках подписки о невыезде его свободные перемещения ограничены Псковской областью, а за её пределами – по уведомлению следователя. Политик вновь отметил, что не признает вину, назвав переход от статуса подозреваемого к статусу обвиняемого промежуточным этапом следственных действий."Никаких новых вопросов не задавалось. Я подтвердил, что не признаю себя виновным полностью, следствию представлены все необходимые доказательства", – написал Шлосберг*.Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов

https://ria.ru/20250117/morgenshtern-1994192229.html

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происшествия, россия, псковская область, псков, лев шлосберг, яблоко