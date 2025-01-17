https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html

В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников

В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников - РИА Новости, 17.01.2025

В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников

Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:36:00+03:00

2025-01-17T12:36:00+03:00

2025-01-17T12:48:00+03:00

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израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет по вопросам безопасности соберется в пятницу в офисе премьер-министра в Иерусалиме для утверждения сделки с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.

https://ria.ru/20250117/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году