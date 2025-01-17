В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников
Офис Нетаньяху: первых заложников из Газы могут освободить 19 января
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет по вопросам безопасности соберется в пятницу в офисе премьер-министра в Иерусалиме для утверждения сделки с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.
Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.
Захарова прокомментировала соглашение Израиля и ХАМАС
16 января, 13:15