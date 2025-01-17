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В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников - РИА Новости, 17.01.2025
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12:36 17.01.2025 (обновлено: 12:48 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/zalozhniki-1994169424.html
В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников
В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников - РИА Новости, 17.01.2025
В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников
Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:36:00+03:00
2025-01-17T12:48:00+03:00
в мире
израиль
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что израильский военно-политический кабинет по вопросам безопасности соберется в пятницу в офисе премьер-министра в Иерусалиме для утверждения сделки с ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.
https://ria.ru/20250117/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html
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4.7
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле рассказали, когда в Газе могут освободить первых заложников

Офис Нетаньяху: первых заложников из Газы могут освободить 19 января

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января в соответствии с согласованным планом в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"При условии одобрения кабинетом министров и правительством и вступления соглашения в силу, освобождение заложников может быть реализовано в соответствии с запланированным планом, согласно которому освобождение заложников ожидается уже в воскресенье", - говорится в сообщении.
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Известно, что на первом этапе сделки, который должен продлиться 42 дня, ХАМАС обязуется постепенно освободить 33 израильских заложника, включая всех женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также тех, кто входит в категорию больных и раненых. Израиль в обмен на это выпустит из тюрем порядка тысячи палестинских заключенных, включая тех, кто был приговорен к пожизненному заключению за терроризм.
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