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МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2025
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19:17 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/zaes-1994277101.html
МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС
МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2025
МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС
Ситуация на запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно фиксируют многочисленные... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:17:00+03:00
2025-01-17T19:17:00+03:00
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация на запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно фиксируют многочисленные взрывы, в том числи вблизи станции, заявило МАГАТЭ в пятницу. "На ЗАЭС, где общая ситуация остается нестабильной из-за расположения на линии фронта, команда МАГАТЭ фиксировала многочисленные взрывы, происходящие ежедневно, в том числе как вблизи станции, так и на среднем удалении от нее", - говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его официальном портале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
https://ria.ru/20250106/zaes-1992664902.html
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в мире, космос - риа наука, днепр (город), энергодар, европа, магатэ
В мире, Космос - РИА Наука, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ
МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС

МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС нестабильная, ежедневно гремят многочисленные взрывы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация на запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно фиксируют многочисленные взрывы, в том числи вблизи станции, заявило МАГАТЭ в пятницу.
«
"На ЗАЭС, где общая ситуация остается нестабильной из-за расположения на линии фронта, команда МАГАТЭ фиксировала многочисленные взрывы, происходящие ежедневно, в том числе как вблизи станции, так и на среднем удалении от нее", - говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его официальном портале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
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