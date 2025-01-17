https://ria.ru/20250117/zaes-1994277101.html

МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2025

МАГАТЭ заявило о ежедневных многочисленных взрывах вблизи ЗАЭС

Ситуация на запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно фиксируют многочисленные... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:17:00+03:00

2025-01-17T19:17:00+03:00

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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация на запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ежедневно фиксируют многочисленные взрывы, в том числи вблизи станции, заявило МАГАТЭ в пятницу. "На ЗАЭС, где общая ситуация остается нестабильной из-за расположения на линии фронта, команда МАГАТЭ фиксировала многочисленные взрывы, происходящие ежедневно, в том числе как вблизи станции, так и на среднем удалении от нее", - говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его официальном портале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.

https://ria.ru/20250106/zaes-1992664902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, днепр (город), энергодар, европа, магатэ