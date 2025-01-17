https://ria.ru/20250117/zaderzhanie-1994101984.html

На Украине заявили о задержании пытавшегося сбежать в Словакию россиянина

На Украине заявили о задержании пытавшегося сбежать в Словакию россиянина - РИА Новости, 17.01.2025

На Украине заявили о задержании пытавшегося сбежать в Словакию россиянина

Украинские пограничники задержали гражданина России, который пытался сбежать в Словакию. Об этом заявила Госпогранслужба Украины. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T01:28:00+03:00

2025-01-17T01:28:00+03:00

2025-01-17T01:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские пограничники задержали гражданина России, который пытался сбежать в Словакию. Об этом заявила Госпогранслужба Украины."Военнослужащие отделения Чопского района задержали гражданина России рядом с границей Словакии", — говорится в материале.Задержанным, как утверждается, оказался 36-летний гражданин России, который нелегально проживал на территории Украины и принял решение бежать в ЕС.По версии украинской погранслужбы, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, заблудился в приграничных селах и подрался с местными жителями.За попытку незаконного пересечения границы на мужчину было заведено дело об административном правонарушении. Теперь будет решаться вопрос о принудительном выдворении из страны.

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