https://ria.ru/20250117/yug-1994210318.html

ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели взяли под контроль Янтарное в Донбассе, ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:03:00+03:00

2025-01-17T15:03:00+03:00

2025-01-17T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

янтарный

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели взяли под контроль Янтарное в Донбассе, ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777, уничтожены семь складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html

россия

янтарный

донбасс

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, янтарный, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика