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ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели взяли под контроль Янтарное в Донбассе, ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:03:00+03:00
2025-01-17T15:03:00+03:00
2025-01-17T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
янтарный
донбасс
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели взяли под контроль Янтарное в Донбассе, ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777, уничтожены семь складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html
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россия, вооруженные силы украины, янтарный, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Янтарный, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"