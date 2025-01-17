https://ria.ru/20250117/vzyatki-1994225999.html

Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток

Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток - РИА Новости, 17.01.2025

Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток

Генеральный директор пятигорского завода "Импульс" подозревается в даче взяток на 14 миллионов рублей должностному лицу при исполнении государственного... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:06:00+03:00

2025-01-17T16:06:00+03:00

2025-01-17T16:14:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор пятигорского завода "Импульс" подозревается в даче взяток на 14 миллионов рублей должностному лицу при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко, подозреваемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2017 по 2023 год Минобороны России заключило более 10 контрактов на поставку военной продукции на сумму свыше полумиллиарда рублей, в которых участвовал завод "Импульс" как субподрядчик."Кузьменко передавал должностному лицу государственного заказчика взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную ОАО "Пятигорский завод "Импульс", а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа", - утверждают в СК.

https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html

https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия