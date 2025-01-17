https://ria.ru/20250117/vzyatki-1994225999.html
Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток
Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток - РИА Новости, 17.01.2025
Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток
Генеральный директор пятигорского завода "Импульс" подозревается в даче взяток на 14 миллионов рублей должностному лицу при исполнении государственного... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:06:00+03:00
2025-01-17T16:06:00+03:00
2025-01-17T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор пятигорского завода "Импульс" подозревается в даче взяток на 14 миллионов рублей должностному лицу при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в СК РФ."Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко, подозреваемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2017 по 2023 год Минобороны России заключило более 10 контрактов на поставку военной продукции на сумму свыше полумиллиарда рублей, в которых участвовал завод "Импульс" как субподрядчик."Кузьменко передавал должностному лицу государственного заказчика взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную ОАО "Пятигорский завод "Импульс", а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа", - утверждают в СК.
https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Гендиректора пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток
Главу пятигорского завода "Импульс" заподозрили в даче взяток на 14 млн рублей
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор пятигорского завода "Импульс" подозревается в даче взяток на 14 миллионов рублей должностному лицу при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Военными следственными органами СК России
возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко
, подозреваемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2017 по 2023 год Минобороны России заключило более 10 контрактов на поставку военной продукции на сумму свыше полумиллиарда рублей, в которых участвовал завод "Импульс" как субподрядчик.
"Кузьменко передавал должностному лицу государственного заказчика взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенную ОАО "Пятигорский завод "Импульс", а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа", - утверждают в СК.