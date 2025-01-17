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При взрыве в жилом доме в Нижегородской области пострадала женщина - РИА Новости, 17.01.2025
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21:51 17.01.2025 (обновлено: 22:17 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vzryv-1994303422.html
При взрыве в жилом доме в Нижегородской области пострадала женщина
При взрыве в жилом доме в Нижегородской области пострадала женщина - РИА Новости, 17.01.2025
При взрыве в жилом доме в Нижегородской области пострадала женщина
Женщина отравилась угарным газом при пожаре со взрывом газа в двухэтажном доме в Богородске Нижегородской области, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:51:00+03:00
2025-01-17T22:17:00+03:00
происшествия
нижегородская область
богородск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Женщина отравилась угарным газом при пожаре со взрывом газа в двухэтажном доме в Богородске Нижегородской области, сообщает Минздрав региона."По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь. Информация оперативная, требует уточнения", — заявили в Минздраве региона.Ранее МЧС сообщило, что в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева из-за взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Загорелась кровля, и произошло обрушение межквартирной перегородки. "Предварительно установлено, что двухэтажный дом газифицирован. На месте происшествия работники Богородской городской прокуратуры координируют действия аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250115/vzryv-1993765149.html
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Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области
https://t.me/bgtvnews Семерых спасли из пожара (https://t.me/rt_russian/227481) в Нижегородской области, один человек пострадал. Об этом сообщили в МЧС. В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске произошёл взрыв газа. Загорелась крыша, и обрушились межквартирные перегородки. На месте работают спасатели. Видео: «Богородск ТВ».
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происшествия, нижегородская область, богородск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Богородск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве в жилом доме в Нижегородской области пострадала женщина

В Богородске женщина отравилась угарным газом при взрыве и пожаре в жилом доме

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Женщина отравилась угарным газом при пожаре со взрывом газа в двухэтажном доме в Богородске Нижегородской области, сообщает Минздрав региона.
"По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь. Информация оперативная, требует уточнения", — заявили в Минздраве региона.
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Ранее МЧС сообщило, что в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева из-за взрыва газовоздушной смеси начался пожар. Загорелась кровля, и произошло обрушение межквартирной перегородки.
"Предварительно установлено, что двухэтажный дом газифицирован. На месте происшествия работники Богородской городской прокуратуры координируют действия аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.
Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияНижегородская областьБогородскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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