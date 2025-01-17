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ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 17.01.2025 (обновлено: 15:39 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vsu-1994221193.html
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока"
Украинские формирования за прошедшую неделю потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка и 18 орудий полевой артиллерии в зоне действий группировки войск... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:12:00+03:00
2025-01-17T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские формирования за прошедшую неделю потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка и 18 орудий полевой артиллерии в зоне действий группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1445 военных в зоне действий "Востока"

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские формирования за прошедшую неделю потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка и 18 орудий полевой артиллерии в зоне действий группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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