https://ria.ru/20250117/vsu-1994221193.html

ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока"

ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1400 военных в зоне действий "Востока"

Украинские формирования за прошедшую неделю потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка и 18 орудий полевой артиллерии в зоне действий группировки войск... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:12:00+03:00

2025-01-17T15:12:00+03:00

2025-01-17T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские формирования за прошедшую неделю потеряли свыше 1445 военнослужащих, четыре танка и 18 орудий полевой артиллерии в зоне действий группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении. Отмечается, что противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато