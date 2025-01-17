https://ria.ru/20250117/vsu-1994211915.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра"

ВСУ за неделю потеряли более 3770 военнослужащих и шесть танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:08:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 3770 военнослужащих и шесть танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113, боевая машина пехоты Bradley и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и боевая бронированная машина Cobra II турецкого производства", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)