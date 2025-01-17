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ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.01.2025
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15:08 17.01.2025 (обновлено: 15:09 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vsu-1994211915.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра"
ВСУ за неделю потеряли более 3770 военнослужащих и шесть танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:08:00+03:00
2025-01-17T15:09:00+03:00
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 3770 военнослужащих и шесть танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113, боевая машина пехоты Bradley и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и боевая бронированная машина Cobra II турецкого производства", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.
https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 3770 солдат в зоне действий "Центра"

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Центр" составили свыше 3770 солдат

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 3770 военнослужащих и шесть танков в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113, боевая машина пехоты Bradley и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и боевая бронированная машина Cobra II турецкого производства", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, уничтожены 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.
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