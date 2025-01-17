https://ria.ru/20250117/vsu-1994210174.html

ВСУ за неделю потеряли более 2200 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за неделю потеряли более 2200 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ за неделю потеряли более 2200 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за неделю потеряли более 2225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."В течение недели на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Уничтожены 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства", - отмечает МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, курская область