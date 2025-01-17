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ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 17.01.2025 (обновлено: 13:41 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vsu-1994166170.html
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области
ВС России остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области, отбросив украинских солдат на исходные позиции, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:28:00+03:00
2025-01-17T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВС России остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области, отбросив украинских солдат на исходные позиции, говорится в сообщении Минобороны. "Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", — говорится в сводке министерства.ВСУ 5 января предприняли контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области, чтобы остановить наступление ВС России. Бойцы "Севера" нанесли поражение штурмовой группе противника, уничтожив два танка и семь боевых бронированных машин.В пятницу Минобороны сообщило, что украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области. ВС России освободили 63,2 процента от изначально занятой противником территории Курской области. За две недели января освободили Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, украинская армия потеряла более 5,6 тысячи солдат, свыше 570 единиц техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области

МО РФ: подразделения ВДВ и "Ахмат" отразили контратаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВС России остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области, отбросив украинских солдат на исходные позиции, говорится в сообщении Минобороны.
"Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", — говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ 5 января предприняли контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области, чтобы остановить наступление ВС России. Бойцы "Севера" нанесли поражение штурмовой группе противника, уничтожив два танка и семь боевых бронированных машин.
В пятницу Минобороны сообщило, что украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области. ВС России освободили 63,2 процента от изначально занятой противником территории Курской области. За две недели января освободили Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, украинская армия потеряла более 5,6 тысячи солдат, свыше 570 единиц техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
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