https://ria.ru/20250117/vsu-1994166170.html

ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области

ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025

ВС России отразили контратаку ВСУ в Курской области

ВС России остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области, отбросив украинских солдат на исходные позиции, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:28:00+03:00

2025-01-17T12:28:00+03:00

2025-01-17T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. ВС России остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области, отбросив украинских солдат на исходные позиции, говорится в сообщении Минобороны. "Совместными действиями подразделений "Ахмат" 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции", — говорится в сводке министерства.ВСУ 5 января предприняли контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области, чтобы остановить наступление ВС России. Бойцы "Севера" нанесли поражение штурмовой группе противника, уничтожив два танка и семь боевых бронированных машин.В пятницу Минобороны сообщило, что украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области. ВС России освободили 63,2 процента от изначально занятой противником территории Курской области. За две недели января освободили Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, украинская армия потеряла более 5,6 тысячи солдат, свыше 570 единиц техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии