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ВСУ за сутки более сотни раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/vsu-1994154937.html
ВСУ за сутки более сотни раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более сотни раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ за сутки более сотни раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более сотни раз, два человека... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:50:00+03:00
2025-01-17T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более сотни раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 61 боеприпас и совершены атаки 42 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в 46 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, складе, объекте связи, также повреждены 24 легковых автомобиля и "Газель". "В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два автомобиля... Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет. В Волоконовском районе по сёлам Новое и Тишанка, хуторам Плотвянка, Старый и Шаховка в ходе 3 обстрелов выпущено девять боеприпасов и нанесены удары восемью беспилотниками… Над Корочанским районом сбита воздушная цель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам шестью снарядами, а также системой ПВО сбиты два беспилотника. В селе Беловское ранены двое мужчин, они госпитализированы. В Грайворонском муниципальном округе четыре села подверглись обстрелам с применением 10 боеприпасов. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 18 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Панков выпущено два артснаряда в ходе двух обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников, из которых 12 сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html
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белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки более сотни раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более сотни раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 61 боеприпас и совершены атаки 42 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в 46 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, складе, объекте связи, также повреждены 24 легковых автомобиля и "Газель".
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Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два автомобиля... Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет. В Волоконовском районе по сёлам Новое и Тишанка, хуторам Плотвянка, Старый и Шаховка в ходе 3 обстрелов выпущено девять боеприпасов и нанесены удары восемью беспилотниками… Над Корочанским районом сбита воздушная цель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам шестью снарядами, а также системой ПВО сбиты два беспилотника. В селе Беловское ранены двое мужчин, они госпитализированы. В Грайворонском муниципальном округе четыре села подверглись обстрелам с применением 10 боеприпасов. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 18 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Панков выпущено два артснаряда в ходе двух обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников, из которых 12 сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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