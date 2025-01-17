ВСУ за сутки более сотни раз атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ за сутки более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более сотни раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в девяти муниципалитетах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 61 боеприпас и совершены атаки 42 беспилотниками. За отчетный период различные разрушения выявлены в 46 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, складе, объекте связи, также повреждены 24 легковых автомобиля и "Газель".
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"В Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены два автомобиля... Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет. В Волоконовском районе по сёлам Новое и Тишанка, хуторам Плотвянка, Старый и Шаховка в ходе 3 обстрелов выпущено девять боеприпасов и нанесены удары восемью беспилотниками… Над Корочанским районом сбита воздушная цель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам шестью снарядами, а также системой ПВО сбиты два беспилотника. В селе Беловское ранены двое мужчин, они госпитализированы. В Грайворонском муниципальном округе четыре села подверглись обстрелам с применением 10 боеприпасов. В Краснояружском районе семь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 18 БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Панков выпущено два артснаряда в ходе двух обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников, из которых 12 сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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