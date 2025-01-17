Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 17.01.2025 (обновлено: 13:13 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:26:00+03:00
2025-01-17T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_163:0:1674:850_1920x0_80_0_0_9ce21485f481fdf629f0a7ca9444e680.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 янв — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса" спецназа "Ахмат". В ноябре в "Ахмате" сообщали, что в Курскую область переброшен элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра". "Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы. Могу сказать, что все практически боевые машины, пехоты, ББМ и все остальные (использованные при попытке прорыва на Бердин. — Прим. ред.), они были иностранного производства, в основном это все стран запада и НАТО", — отметил Сальза.
https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_6ac67f71b7f80af34e04a915d65eb31c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область

Боец Сальза: ВСУ перебрасывают резервы и технику в Курскую область

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 янв — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса" спецназа "Ахмат".
В ноябре в "Ахмате" сообщали, что в Курскую область переброшен элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра".
"Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы. Могу сказать, что все практически боевые машины, пехоты, ББМ и все остальные (использованные при попытке прорыва на Бердин. — Прим. ред.), они были иностранного производства, в основном это все стран запада и НАТО", — отметил Сальза.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Обернулось катастрофой". СМИ сообщили о крахе новой бригады ВСУ
Вчера, 08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала