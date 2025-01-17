https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:26:00+03:00
2025-01-17T10:26:00+03:00
2025-01-17T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 янв — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса" спецназа "Ахмат". В ноябре в "Ахмате" сообщали, что в Курскую область переброшен элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра". "Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы. Могу сказать, что все практически боевые машины, пехоты, ББМ и все остальные (использованные при попытке прорыва на Бердин. — Прим. ред.), они были иностранного производства, в основном это все стран запада и НАТО", — отметил Сальза.
https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
Боец Сальза: ВСУ перебрасывают резервы и технику в Курскую область