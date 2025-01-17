https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html

ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область

ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область

ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:26:00+03:00

2025-01-17T10:26:00+03:00

2025-01-17T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

нато

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 янв — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, используя их в контратаках против российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы "Пресса" спецназа "Ахмат". В ноябре в "Ахмате" сообщали, что в Курскую область переброшен элитный украинский спецбатальон БПЛА "Птицы Мадьяра". "Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы. Могу сказать, что все практически боевые машины, пехоты, ББМ и все остальные (использованные при попытке прорыва на Бердин. — Прим. ред.), они были иностранного производства, в основном это все стран запада и НАТО", — отметил Сальза.

https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, нато