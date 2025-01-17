https://ria.ru/20250117/vsu-1994119661.html

Две тысячи военных ВСУ переведут с тыловых должностей на боевые

Две тысячи военных ВСУ переведут с тыловых должностей на боевые - РИА Новости, 17.01.2025

Две тысячи военных ВСУ переведут с тыловых должностей на боевые

Порядка двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые, заявил депутат Рады Руслан Горбенко. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:42:00+03:00

2025-01-17T08:42:00+03:00

2025-01-17T08:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Порядка двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые, заявил депутат Рады Руслан Горбенко. Генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос 3 октября 2024 года заявил, что украинская пехота как отдельный род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". Британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО 21 декабря сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. "Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые, в том числе, речь идет и о Воздушных войсках. Условно это порядка двух тысяч потенциальных бойцов, которые будут переведены", - сказал Горбенко в эфире телеканала "Новости.LIVE". При этом он уточнил, что речь идет об огневых группах, а не о специалистах, которые обслуживают самолеты и летают на них. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что Генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.

https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html

https://ria.ru/20250117/marochko-1994118006.html

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в мире, украина, россия, сергей кривонос, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины