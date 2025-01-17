Рейтинг@Mail.ru
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 17.01.2025 (обновлено: 17:22 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vstrecha-1994242583.html
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана
Переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле завершились, встреча продлилась более трех часов, передает... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:21:00+03:00
2025-01-17T17:22:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201657_0:444:2757:1995_1920x0_80_0_0_967a7848663f716c7532401ea1bd3bc6.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле завершились, встреча продлилась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.После переговоров лидеры подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ.
https://ria.ru/20250117/dogovor-1994242491.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201657_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_a246902212c216262457bb9b5b32de95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана

Переговоры Путина и Пезешкиана в Кремле продлились более трех часов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле завершились, встреча продлилась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
После переговоров лидеры подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Вчера, 17:21
 
ИранРоссияВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала