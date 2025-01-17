https://ria.ru/20250117/vstrecha-1994242583.html

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана

Переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле завершились, встреча продлилась более трех часов, передает... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:21:00+03:00

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2025-01-17T17:22:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле завершились, встреча продлилась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.После переговоров лидеры подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ.

https://ria.ru/20250117/dogovor-1994242491.html

иран

россия

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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан