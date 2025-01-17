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Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям - РИА Новости, 17.01.2025
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03:11 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/vrach-1994105606.html
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям - РИА Новости, 17.01.2025
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
Необходимо готовиться к крещенским купаниям заранее: регулярно принимать контрастный душ, постепенно увеличивая длительность воздействия прохладной воды, а... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:11:00+03:00
2025-01-17T03:11:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
религиозные праздники
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо готовиться к крещенским купаниям заранее: регулярно принимать контрастный душ, постепенно увеличивая длительность воздействия прохладной воды, а также спать с приоткрытым окном, рассказала РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская. "Перед окунанием в прорубь необходима постепенная подготовка организма. Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные контрастные души, увеличивайте длительность воздействия прохладной, но не ледяной воды. Заведите привычку спать с приоткрытым окном. Это позволит минимизировать возможный вред от внезапного резкого переохлаждения в крещенскую ночь", - отметила Малиновская. По словам реабилитолога, за два часа до купания рекомендуется поесть. Непосредственно перед погружением в прорубь нужно сделать легкую разминку и убедиться, что значения артериального давления находятся в пределах нормы. Сразу после купания нужно насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и обувь, зайти в помещение и выпить горячий чай. "Употреблять перед или после купания алкогольные напитки, а также нырять в прорубь вниз головой категорически запрещается. Также не стоит окунаться в прорубь при любом недомогании или если с момента последнего ОРВИ прошло менее двух недель", - сказала Малиновская. Необходимо помнить, что купаться в крещенскую ночь можно только в специально оборудованных для этого общественных местах, где в случае необходимости будет оказана медицинская помощь. Собеседник также рассказала родителям, желающим принять участие в купаниях вместе с детьми, что здоровый и закаленный ребенок при предварительной подготовке может участвовать в крещенских купаниях даже с самого раннего, почти младенческого возраста. "Все зависит от подготовки ребенка. Если этот ребенок родился в семье, где с самого детства его приучили к воде, к закаливанию и, в том числе, к холодным обливаниям, и то есть ребенок закален, совершенно здоров, у него нет проблем ни с легкими, ни с сердечно-сосудистой системой, никаких других патологий и заболеваний нет, то, в принципе, можно прямо с самого раннего, чуть ли не с младенческого возраста", - сказала Малиновская. При этом неподготовленным детям в любом возрасте нельзя участвовать в купаниях, особенно если имеются сопутствующие заболевания. "А если есть какие-то малейшие сомнения, или ребенок всю жизнь был как в инкубаторе, как в парниковых условиях, не закаленный, не подготовленный, вечно болеющий, и нос у него там течет, и кашляет, и есть какое-то сердечно-сосудистое заболевание или проблемы с легкими, то, конечно, лучше не рисковать вообще", - добавила Малиновская.
https://ria.ru/20250115/kupel-1993757328.html
https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html
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общество, московская область (подмосковье), религиозные праздники
Общество, Московская область (Подмосковье), Религиозные праздники
Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Врач Малиновская: готовиться к крещенским купаниям необходимо заранее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди возле купели во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве
Люди возле купели во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди возле купели во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо готовиться к крещенским купаниям заранее: регулярно принимать контрастный душ, постепенно увеличивая длительность воздействия прохладной воды, а также спать с приоткрытым окном, рассказала РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская.
"Перед окунанием в прорубь необходима постепенная подготовка организма. Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные контрастные души, увеличивайте длительность воздействия прохладной, но не ледяной воды. Заведите привычку спать с приоткрытым окном. Это позволит минимизировать возможный вред от внезапного резкого переохлаждения в крещенскую ночь", - отметила Малиновская.
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По словам реабилитолога, за два часа до купания рекомендуется поесть. Непосредственно перед погружением в прорубь нужно сделать легкую разминку и убедиться, что значения артериального давления находятся в пределах нормы. Сразу после купания нужно насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и обувь, зайти в помещение и выпить горячий чай.
"Употреблять перед или после купания алкогольные напитки, а также нырять в прорубь вниз головой категорически запрещается. Также не стоит окунаться в прорубь при любом недомогании или если с момента последнего ОРВИ прошло менее двух недель", - сказала Малиновская.
Необходимо помнить, что купаться в крещенскую ночь можно только в специально оборудованных для этого общественных местах, где в случае необходимости будет оказана медицинская помощь.
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Собеседник также рассказала родителям, желающим принять участие в купаниях вместе с детьми, что здоровый и закаленный ребенок при предварительной подготовке может участвовать в крещенских купаниях даже с самого раннего, почти младенческого возраста.
"Все зависит от подготовки ребенка. Если этот ребенок родился в семье, где с самого детства его приучили к воде, к закаливанию и, в том числе, к холодным обливаниям, и то есть ребенок закален, совершенно здоров, у него нет проблем ни с легкими, ни с сердечно-сосудистой системой, никаких других патологий и заболеваний нет, то, в принципе, можно прямо с самого раннего, чуть ли не с младенческого возраста", - сказала Малиновская.
При этом неподготовленным детям в любом возрасте нельзя участвовать в купаниях, особенно если имеются сопутствующие заболевания.
"А если есть какие-то малейшие сомнения, или ребенок всю жизнь был как в инкубаторе, как в парниковых условиях, не закаленный, не подготовленный, вечно болеющий, и нос у него там течет, и кашляет, и есть какое-то сердечно-сосудистое заболевание или проблемы с легкими, то, конечно, лучше не рисковать вообще", - добавила Малиновская.
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