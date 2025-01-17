https://ria.ru/20250117/vojska-1994163324.html
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:18:00+03:00
2025-01-17T12:18:00+03:00
2025-01-17T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647784_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_e1c5a9a2130ac86af2e730bf73a49b4c.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6cb0c3358f99ac818c9e7002f9ceeae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
МО: российские войска освободили 63,2 процента территории Курской области