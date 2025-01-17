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Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/vojska-1994163324.html
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:18:00+03:00
2025-01-17T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", - говорится в сообщении.
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курская область
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области

МО: российские войска освободили 63,2 процента территории Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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