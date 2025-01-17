https://ria.ru/20250117/vojska-1994163324.html

Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области

Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025

Минобороны: ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области

Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:18:00+03:00

2025-01-17T12:18:00+03:00

2025-01-17T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска освободили 801 квадратный километр или 63,2% от изначально занятой украинскими войсками территории в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2% (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)