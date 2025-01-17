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В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта
В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта - РИА Новости, 17.01.2025
В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта
Подразделения российских войск за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:17:00+03:00
2025-01-17T12:17:00+03:00
2025-01-17T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александрия
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения российских войск за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ. "За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александрия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александрия, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области за две недели освободили четыре населенных пункта
ВС России за две недели освободили четыре населенных пункта в Курской области