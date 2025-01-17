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Священник рассказал, как долго можно окунаться в водоемы после Крещения - РИА Новости, 17.01.2025
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Религия
 
06:10 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/vodoemy-1994062981.html
Священник рассказал, как долго можно окунаться в водоемы после Крещения
Священник рассказал, как долго можно окунаться в водоемы после Крещения - РИА Новости, 17.01.2025
Священник рассказал, как долго можно окунаться в водоемы после Крещения
Окунаться в водоемы можно не только в ночь с 18 на 19 января, Церковь празднует Крещение Господне неделю, и люди относятся в это время к воде как к святой,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:10:00+03:00
2025-01-17T06:10:00+03:00
религия
иордан
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Окунаться в водоемы можно не только в ночь с 18 на 19 января, Церковь празднует Крещение Господне неделю, и люди относятся в это время к воде как к святой, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, добавив, что перед походом на купель стоит удостовериться, дежурят ли там медики и спасатели, но если окунуться по разным причинам не получается, достаточно умыться святой водой.В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Считается, что совершенный Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.В Церкви также существует традиция освящать в этот день водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Кроме того, в этот день есть народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь."Как долго после праздника Крещения вода в водоемах остается святой – не стоит подходить к этому вопросу с мерками физического эксперимента, но в общем - до отдания праздника Крещения, то есть еще неделю. В это время Церковь продолжает праздновать Крещение, поются тропарь, кондак, величание. Целую неделю люди так или иначе относятся к этой воде как к святой. Потому, я, бывало, окунался в прорубь и на второй, и на третий день после праздника. Но обычно мы с семьей 19 ого после литургии приходим домой, разговляемся и днем идем на купель. В целом вовсе необязательно окунаться ночью с 18 на 19-ое", - сказал Первозванский.Вне зависимости от выбранного времени священник посоветовал окунаться только в специально оборудованных купелях, а также уточнять, будут ли там дежурить спасатели и медики 19 января, или в следующие после праздника дни."Мы знаем и трагические случаи, когда пьяные люди погибали, или когда трезвые, но в необорудованных местах: людей течением затягивало под лёд. В общем, конечно, следует избегать всякого экстрима. Больным людям, со слабым сердцем, или просто с ослабленным в конкретный период здоровьем я, конечно, купаться не рекомендую. Более чем достаточно просто умыться святой водой. Ну, а молодёжь, которая хочет показать удаль, окунуться ночью - почему и нет", - заключил собеседник агентства.Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.
https://ria.ru/20250109/kreschenie-1922176486.html
https://ria.ru/20250116/tserkovnyy-1909649809.html
https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html
https://ria.ru/20250111/svyaschennik-1993076310.html
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иордан, русская православная церковь, религия
Религия, Иордан, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал, как долго можно окунаться в водоемы после Крещения

Протоиерей Первозванский: окунаться в водоем можно до отдания праздника Крещения

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019
Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Окунаться в водоемы можно не только в ночь с 18 на 19 января, Церковь празднует Крещение Господне неделю, и люди относятся в это время к воде как к святой, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, добавив, что перед походом на купель стоит удостовериться, дежурят ли там медики и спасатели, но если окунуться по разным причинам не получается, достаточно умыться святой водой.
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Считается, что совершенный Предтечей обряд был символическим покаянием в грехах и очищением, он не идентичен таинству крещения, которое совершают в Церкви сейчас. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.
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В Церкви также существует традиция освящать в этот день водоемы. Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости Первозванский, принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а "сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь". Кроме того, в этот день есть народная традиция крещенских "купаний" – то есть троекратного погружения в иордань – вырубленную в виде креста прорубь.
"Как долго после праздника Крещения вода в водоемах остается святой – не стоит подходить к этому вопросу с мерками физического эксперимента, но в общем - до отдания праздника Крещения, то есть еще неделю. В это время Церковь продолжает праздновать Крещение, поются тропарь, кондак, величание. Целую неделю люди так или иначе относятся к этой воде как к святой. Потому, я, бывало, окунался в прорубь и на второй, и на третий день после праздника. Но обычно мы с семьей 19 ого после литургии приходим домой, разговляемся и днем идем на купель. В целом вовсе необязательно окунаться ночью с 18 на 19-ое", - сказал Первозванский.
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Вне зависимости от выбранного времени священник посоветовал окунаться только в специально оборудованных купелях, а также уточнять, будут ли там дежурить спасатели и медики 19 января, или в следующие после праздника дни.
"Мы знаем и трагические случаи, когда пьяные люди погибали, или когда трезвые, но в необорудованных местах: людей течением затягивало под лёд. В общем, конечно, следует избегать всякого экстрима. Больным людям, со слабым сердцем, или просто с ослабленным в конкретный период здоровьем я, конечно, купаться не рекомендую. Более чем достаточно просто умыться святой водой. Ну, а молодёжь, которая хочет показать удаль, окунуться ночью - почему и нет", - заключил собеседник агентства.
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Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты Сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!", - пишет евангелист Лука. Отсюда и второе название праздника – Богоявление, ведь православные христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын, Святой дух.
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