https://ria.ru/20250117/vino-1994109947.html

Поставщики предупредили о росте цен на импортные вина к марту из-за пошлин

Поставщики предупредили о росте цен на импортные вина к марту из-за пошлин - РИА Новости, 17.01.2025

Поставщики предупредили о росте цен на импортные вина к марту из-за пошлин

Импортные вина к марту подорожают на 10-15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, рассказали РИА Новости опрошенные... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:28:00+03:00

2025-01-17T05:28:00+03:00

2025-01-17T05:28:00+03:00

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153344/15/1533441537_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f941c2210e2b967a4b613efa87376793.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Импортные вина к марту подорожают на 10-15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, рассказали РИА Новости опрошенные импортеры. Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. "После повышения пошлин цены на вино все еще не достигли нужного уровня для обеспечения рентабельности. К тому же на рост цен влияют изменения курса валют и рост других расходов. Поэтому импортное вино подорожает на рынке на 10-15% в феврале-марте. Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года", - прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Производитель и дистрибьютор алкогольной продукции Ladoga отметил, что компания произвела вынужденные изменения цен как на отечественный, так и на импортный алкоголь в первой половине января. "На часть продукции прайс не поменялся, на остальную повышение составило до 10%", - уточнили в компании. Основными причинами стали увеличение стоимости финансирования рабочего капитала, курсов основных мировых валют по отношению к рублю, а также таможенных пошлин на продукцию недружественных стран в августе-сентябре прошлого года. Кроме того, на цену повлияли затраты на транспортную и складскую логистику, повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию, а также рост минимальных цен и увеличение стоимости комплектующих материалов и ингредиентов. "Дальнейшая ценовая политика компании будет зависеть от различных факторов, оказывающих влияние на себестоимость продукции", - добавили в Ladoga. По мнению Липилина, возросший спрос может привести и к подорожанию российских вин. "Винодельни не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Это может быть как прямое повышение цен от производителей, так и скрытое - когда дешевые вина быстро раскупаются, а на полках остаются только более дорогие", - считает он.

https://ria.ru/20250107/pokupateli-1992711828.html

https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика