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Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курском приграничье

Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 17.01.2025

Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курском приграничье

Экипаж российского ударного вертолёта Ка-52М авиационными ракетами уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:17:00+03:00

2025-01-17T05:17:00+03:00

2025-01-17T05:17:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолёта Ка-52М авиационными ракетами уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Вертолётчики выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - добавили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как машину готовят к вылету, в частности, загружают ракеты в пусковую установку, а также заряжают тепловые лопушки и крепят их к корпусу вертолёта. Также показано, как Ка-52М взлетает с аэродрома и добирается до точки нанесения удара. Демонстрируется выход ракет и противоракетный манёвр, который экипаж провёл после, а также возвращение на аэродром.

https://ria.ru/20250116/spetsoperatsiya-1994075602.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины