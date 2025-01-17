Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курском приграничье
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Экипаж российского ударного вертолёта Ка-52М авиационными ракетами уничтожил бронетехнику и личный состав украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лётчики армейской авиации выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Вертолётчики выпустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как машину готовят к вылету, в частности, загружают ракеты в пусковую установку, а также заряжают тепловые лопушки и крепят их к корпусу вертолёта. Также показано, как Ка-52М взлетает с аэродрома и добирается до точки нанесения удара. Демонстрируется выход ракет и противоракетный манёвр, который экипаж провёл после, а также возвращение на аэродром.