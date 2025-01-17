https://ria.ru/20250117/vedomosti-1994250175.html

"Ведомости": рынок сервисов оплаты покупок частями достиг 300 млрд рублей

"Ведомости": рынок сервисов оплаты покупок частями достиг 300 млрд рублей - РИА Новости, 17.01.2025

"Ведомости": рынок сервисов оплаты покупок частями достиг 300 млрд рублей

Объем российского рынка сервисов рассрочки в прошлом году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом – со 180 миллиардов до 300 миллиардов рублей, пишут... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:43:00+03:00

2025-01-17T17:43:00+03:00

2025-01-17T17:43:00+03:00

экономика

инна солдатенкова

data insight

эксперт ра

банки.ру

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объем российского рынка сервисов рассрочки в прошлом году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом – со 180 миллиардов до 300 миллиардов рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Т-Банка. В ходе исследования был подсчитан объем всех транзакций, проведенных, в частности, через BNPL-сервисы рассрочки "Долями", "Сплит", "Подели", "Частями". В сервисе "Долями" объясняют рост рынка увеличением числа магазинов, подключающих возможность оплаты частями. Например, в "Долями" прирост магазинов-партнеров год к году составил 131%. Представители сервиса отмечают, что инструменты оплаты активно расширяются в торговых точках. В свою очередь, в "Сплите" отметили, что BNPL-сервисы (сервисы рассрочки) развиваются параллельно электронной коммерции, так как они во всем мире стали неотъемлемой частью онлайн-торговли. Так, по данным Data Insight, за 2024 год рынок электронной коммерции в России вырос сразу на 36% до 10,7 триллиона рублей. По мнение экспертов, важную роль в развитии рынка в 2024 года сыграли маркетплейсы. Площадки планируют продолжить тестирование сервисов рассрочки и в 2025 году. В "Сплите" отметили, что рынок BNPL еще находится на раннем этапе развития - в России первые сервисы появились только в 2021 году. По прогнозам Frank RG, к концу 2023 года доля этого сегмента оценивалась не более чем в 1,8% от всей электронной коммерции. "Одной из ключевых причин роста рынка BNPL в 2024 году может быть повышение кредитной активности крупнейших российских маркетплейсов", ‑ приводят в издании слова старшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ивана Уклеина. В свою очередь, руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова добавляет, что на рост рынка в 2024 году повлияли инфляция и высокая ключевая ставка, которая привела к удорожанию и снижению доступности кредитов. Она же привела и к повышению выгодности депозитов, ввиду чего некоторые пользователи BNPL-сервисов могли отдавать им предпочтение и "не отвлекать" деньги с накопительных счетов и вкладов. Солдатенкова считает, что дополнительным фактором стало ужесточение регулирования выдачи кредитов и микрозаймов со стороны Банка России и, как следствие, снижение вероятности одобрения кредиторами новых продуктов. Это также могло сместить спрос части клиентов в сторону BNPL-инструментов. "Преимуществом BNPL является более простая и быстрая процедура оформления, одновременно они являются хорошей альтернативой для тех заемщиков, у которых нет карты рассрочки или кредитной карты либо уже израсходован лимит по ним", - цитируют "Ведомости" эксперта. В "Долями" прогнозируют, что на фоне тенденции к более активному участию маркетплейсов в развитии и присоединении BNPL-сервисов в 2025 году объем сегмента может достичь 400 миллиардов рублей. Дальнейшего роста рынка ожидают также в "Подели", "Сплите" и "Частями". По словам представителя "Подели", рынок продолжит расти вслед за ростом ключевой ставки и снижением доступности других инструментов финансирования. Кроме того, рынок вырастет за счет тренда на регулярное использование BNPL-сервисов покупателями, а также развития и масштабирования самих сервисов - в том числе за счет присоединения новых онлайн- и офлайн-магазинов. В "Сплите" также ожидают увеличения количества партнеров у сервисов. По данным опроса "Ромира", 88% компаний малого и среднего бизнеса отметили положительное влияние BNPL-сервисов на продажи, напоминает представитель "Сплита". Негативным фактором для рынка может стать принятие законопроекта "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который был внесен в Госдуму в августе 2024 года. В документе, в частности, предлагается обязать сервисы передавать данные пользователя в бюро кредитных историй, если сумма его неисполненных обязательств перед сервисом превысит 15 тысяч рублей, отмечают "Ведомости". Уклеин считает, что сами игроки оценивают потенциал рынка BNPL как очень высокий, даже несмотря на ожидаемое ужесточение регулирования этой сферы. "Мы более сдержанно оцениваем вероятный прирост в 2025 году с учетом эффекта насыщения и более консервативных прогнозов потребительского спроса со стороны крупных маркетплейсов", - пояснил эксперт. Солдатенкова также отметила, что пока сегмент не будет зарегулирован, в его развитии можно ожидать схожих с предыдущими периодами темпов. "Маловероятно, что популярность этого финансового продукта на фоне введения регулирования резко снизится. Во-первых, люди, которые могут планировать свою финансовую нагрузку и имеют хорошую дисциплину, не столкнутся с отказами в оформлении такого продукта. Во-вторых, продавцы могут пересмотреть условия сотрудничества с платежными сервисами и банками и схему расчетов по товарам, покупка которых в рассрочку будет подпадать под регуляторные ограничения", - сказала она.

https://ria.ru/20241218/t-bank-1989930605.html

https://ria.ru/20241128/dolg-1986123038.html

https://ria.ru/20241026/marketpleys-1980196397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, инна солдатенкова, data insight, эксперт ра, банки.ру, т-банк (ао «тинькофф банк»)